Biden tvrdí, že Netanjahu by mal zohľadniť "oprávnené obavy" Palestínčanov

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

"A myšlienka, že Izrael bude schopný dlhodobo sa udržať bez toho, aby sa prispôsobil palestínskej otázke... To sa nestane," povedal Biden v rozhovore pre stanicu MSNBC odvysielanom vo štvrtok."Pripomínal som svojmu priateľovi, a on je môj priateľ, hoci sa v poslednej dobe veľmi nezhodujeme, (izraelský premiér) Bibi Netanjahu, že musí nájsť spôsob ako vyhovieť oprávneným záujmom veľkej skupiny ľudí nazývanej Palestínčania, ktorí nemajú kde samostatne žiť," dodal odchádzajúci prezident, ktorý použil známu Netanjahuovu prezývku.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Ľudskoprávni aktivisti kritizujú Bidena za jeho vojenskú a diplomatickú podporu Izraela vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, ktorá si vyžiadala viac ako 46.700 obetí. Izrael je vystavený obvineniam z páchania genocídy a vojnovým zločinom v palestínskej enkláve, čo Izrael odmieta.Biden bol občas voči izraelskému premiérovi kritický, avšak naďalej podporoval tohto spojenca USA, píše Reuters.Spojené štáty desaťročia podporujú riešenie dvoch štátov medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktoré by vytvorilo štát pre Palestínčanov na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy, dodáva Reuters.

Netanjahu tvrdí, že Izrael musí mať bezpečnostnú kontrolu nad celým územím západne od rieky Jordán, čo by podľa Reuters znemožnilo vznik suverénneho Palestínskeho štátu.Izraelská okupácia palestínskych území a ich osídľovanie sú podľa Medzinárodného súdneho dvora v Haagu nelegálne.Úrad izraelského premiéra v piatok potvrdil, že vyjednávacie tímy Izraela a Hamasu podpísali v katarskom meste Dauhá dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov, ktorú oznámili v stredu jej sprostredkovatelia ešte v stredu večer. Dohoda by mala vstúpiť do platnosti v nedeľu 19. januára. V piatok sa zíde izraelský bezpečnostný kabinet, aby hlasoval o tejto dohode. Izraelská vláda sa v úplnom zložení zíde až v sobotu.