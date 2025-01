Suspendovaný prezident Južnej Kórey opäť odmietol vypovedať: Vyšetrovatelia požiadali o vydanie zatykača

Zosadený juhokórejský prezident Jun Sok-Jol prichádza na Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených úradníkov (Zdroj: SITA/Korea Pool prostredníctvom agentúry AP)

AFP doplnila, že zatykač vykonaný políciou pri stredajšej rannej razii v prezidentskej rezidencii umožňuje vyšetrovateľom obmedziť Juna na slobode len na 48 hodín.Očakáva sa však, že v piatok požiadajú o nový zatykač, ktorý pravdepodobne predĺži jeho väzbu o 20 dní, čo prokurátorom poskytne čas na formalizáciu obžaloby proti nemu."Očakáva sa, že Úrad pre vyšetrovanie korupcie (CIO) požiada okresný súd v Soule o zatykač ako ďalší krok po vydaní zatykača," uviedol v piatok Junov právny tím.Predstavitelia CIO nateraz nereagovali na žiadosti agentúry AFP o komentár.Právnik suspendovaného prezidenta objasnil jeho neochotu vypovedať tým, že Jun už vyšetrovateľom vysvetlil svoj postoj a nemá už dôvod odpovedať na ich otázky.

Jun Sok-jol (Zdroj: TASR/South Korea Presidential Office via AP)

Na stredajšom vypočúvaní Jun využil svoje právo a odmietol vypovedať a po výsluchu ho orgány činné v trestnom konaní poslali do väzby. Na druhý deň sa odmietol dostaviť na výsluch.Súbežne s týmto konaním juhokórejský ústavný súd koná vo veci ústavnej obžaloby, pričom rozhoduje o tom, či zbaví suspendovaného prezidenta funkcie.Ak by sa tak stalo, Jun by prišiel o funkciu a nové prezidentské voľby by sa museli konať do 60 dní.Jun sa na prvých dvoch pojednávaniach ústavného súdu tento týždeň sa nezúčastnil. Súd pokračuje v jeho neprítomnosti a konanie môže trvať mesiace.Právny tím juhokórejského Národného zhromaždenia vo štvrtok novinárom povedal, že Junovo zatknutie "vytvorilo podmienky na rýchle vyriešenie ústavnej krízy prostredníctvom postupov načrtnutých ústavou a zákonom".

Jun uvrhol Južnú Kóreu do chaosu 3. decembra 2024, keď sa pokúsil zaviesť stanné právo s odvolaním sa na potrebu bojovať proti hrozbám zo strany "protištátnych živlov". Stanné právo však trvalo len šesť hodín, keďže vojaci, ktorých vyslal do útoku na parlament, nedokázali zákonodarcov zastaviť v odhlasovaní prevzatia moci, ktoré krajinu uvrhlo do najhoršej politickej krízy za posledné desaťročia.V nasledujúcich týždňoch parlament schválil ústavnú žalobu voči Junovi, ktorý sa až do stredy skrýval vo svojej stráženej rezidencii a vyhýbal sa zatknutiu.

Vyšetrovatelia požiadali o vydanie zatykača na prezidenta Juna

Juhokórejskí vyšetrovatelia v piatok požiadali o vydanie zatykača na suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola v súvislosti s jeho vyhlásením stanného práva. Jun je na základe zatykača obvinený z vedenia vzbury a zneužitia právomoci.Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) podal žiadosť na súd v Soule po tom, čo Juna v stredu zadržali a vypočúvali. Suspendovaná hlava štátu však opakovane odmietla vypovedať. Vyšetrovatelia mohli Juna zadržať len na 48 hodín, preto sa očakávalo, že požiadajú o nový zatykač, ktorý pravdepodobne predĺži jeho väzbu o 20 dní, čo prokurátorom poskytne čas na formalizáciu obžaloby proti nemu.

CIO tvrdí, že žiada o zatykač na Juna vzhľadom na závažnosť trestného činu a riziko recidívy, píše Jonhap.Súbežne s týmto konaním juhokórejský ústavný súd koná vo veci ústavnej obžaloby, pričom rozhoduje o tom, či zbaví suspendovaného prezidenta funkcie. Ak by sa tak stalo, Jun by prišiel o funkciu a nové prezidentské voľby by sa museli konať do 60 dní.Južná Kórea sa zmieta v politickom chaose po tom čo Jun 3. decembra nečakane vyhlásil stanné právo, ktoré však poslanci o niekoľko hodín hlasovaním zrušili. V nasledujúcich týždňoch parlament schválil ústavnú žalobu voči Junovi, ktorý sa až do stredy skrýval vo svojej stráženej rezidencii a vyhýbal sa zatknutiu.