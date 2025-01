Zelenskyj volá Fica do Kyjeva: Čaká sa na krok slovenského premiéra! Mlčanie prelomil Gašpar, PREZRADIL našu odpoveď

Robert Fico (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco, Topky/Vlado Anjel)

MOSKVA - Slovenský premiér Robert Fico nepôjde v piatok do Kyjeva, aby rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o tranzite zemného plynu. Ruskej štátnej agentúre TASS to povedal podpredseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar, ktorý je od nedele spolu s piatimi ďalšími slovenskými poslancami vrátane ďalšieho podpredsedu Národnej rady SR Andrejom Dankom na návšteve v Moskve.

"Premiér Fico včera (v pondelok) zverejnil otvorený list Zelenskému a pozval ho na rokovanie. Zelenskyj odvetil, že má prísť v piatok do Kyjeva. To nie je možné. Myslím, že sa to nestane," povedal Gašpar, ktorý je z Ficovej strany Smer-sociálna demokracia.

Kyjev od Nového roka - po vypršaní platnosti dohody s ruskou stranou - zastavil tranzit ruského plynu do Európy. Fico za tento krok Zelenského opakovane kritizoval a východnému susedovi pohrozil odvetnými opatreniami vrátane zastavenia pomoci Ukrajine a vetom pri hlasovaní v EÚ v prípade, že sa situácia nevyrieši. Fico v pondelkovom liste Zelenskému navrhol rokovanie v čo najbližšom čase, schôdzka by sa podľa neho mohla uskutočniť na Slovensku, blízko hraníc s Ukrajinou. Ukrajinský prezident potom na sieti X vyzval Fica, aby v piatok prišiel do Kyjeva.

Zelenskyj obvinil Fica, že otvoril druhý energetický front

Zelenskyj predtým obvinil Fica, že otvoril druhý energetický front proti Ukrajine na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina, s ktorým rokoval vlani v decembri v Moskve. V nedeľu potom Zelenskyj napísal, že Fico urobil chybu, keď vsadil na Moskvu miesto na vlastnej krajine, na zjednotenú Európu a na zdravý rozum.

Ukrajina sa už takmer tri roky bráni ruskej invázii. Fico po predvlaňajšom návrate k moci zastavil vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob. Slovenský premiér tiež dlhodobo spochybňuje sankcie Európskej únie proti Rusku, ktoré majú Moskvu prinútiť k ukončeniu vojny a stiahnutiu vojsk zo susednej krajiny.