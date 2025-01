Amerika je na svetovej scéne silnejšia a nepriatelia slabší, tvrdí Joe Biden

(Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

Ruský prezident Vladimir Putin "nedosiahol žiadny zo svojich strategických cieľov", no je "potrebné urobiť ešte viac, nemôžeme (Ukrajinu) opustiť", vyhlásil Biden. Prezident vo svojom záverečnom prejave vyzdvihol aj napredovanie USA v oblasti ekonomiky a technológií, ku ktorému podľa jeho slov došlo v rámci jeho administratívy. "Amerika je silnejšia, naši spojenci sú silnejší a naši nepriatelia a konkurenti zoslabli. Pritom sme nešli ani do vojny, aby sme to dosiahli," vyhlásil prezident.

Bidenov prejav sa venoval aj vojne v Pásme Gazy

"Podľa našich posledných odhadov nás Čína pri súčasnom smerovaní nikdy neprekoná," povedal Biden. Podotkol tiež, že Washington riadil svoje komplikované vzťahy s Pekingom zodpovedne a že sa preto za jeho vlády "nikdy nepretavili do konfliktu". Bidenov prejav sa venoval aj vojne v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, no v tejto téme bol prezident zdržanlivejší, konštatovala AFP. Bidenova administratíva si totiž vyslúžila kritiku aj z vlastných radov za neochvejnú podporu Izraela, píše AFP. Prezident však skonštatoval, že dohoda o prímerí je už "blízko" a "konečne dôjde k jej uzavretiu".

Biden obhajoval aj svoje rozhodnutia týkajúce stiahnutia amerických jednotiek z Afganistanu - v roku 2021 - a následného pádu vlády podporovanej USA a jej vystriedanie fundamentalistickým hnutím Taliban. "Ukončenie vojny bolo správne. Verím, že história to potvrdí," zhodnotil Biden. Na záver prejavu Biden vyzval administratívu novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračovala v aktuálnej politike týkajúcej sa energie z obnoviteľných zdrojov. Podľa jeho slov sa popierači zmeny klímy "veľmi mýlia". Po Bidenovom zahraničnopolitickom prejave bude v stredu v nasledovať rozlúčkový prejav z Oválnej pracovne venovaný národu. Trumpova inaugurácia sa bude konať 20. januára.