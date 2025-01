MIMORIADNE Prelomové rozhodnutie! Hamas súhlasí s dohodou o prímerí v Pásme Gazy

(Zdroj: Topky)

TEL AVIV - Hnutie Hamas súhlasí s dohodou o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov, povedal dnes agentúre Reuters nemenovaný izraelský činiteľ. Server The Times of Israel s odvolaním sa na palestínsky zdroj citovaný izraelskou televíziou Kan píše o prelome a očakávanom podpise príslušnej dohody do štvrtka. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ale zdôraznila, že Hamas ešte na návrh dohody o prímerí nedal konečnú odpoveď. Izrael a teroristické hnutie Hamas spolu bojujú od októbra 2023.