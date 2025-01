Hamas pod novým vedením: Katar odovzdal krajinám konečný návrh dohody o prímerí v Gaze

Yahya Sinwar (Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair)

GAZA - Obnoviť palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré je oslabené ťažením izraelskej armády v Pásme Gazy, sa momentálne snaží Muhammad Sinwár, mladší brat zabitého bývalého politického lídra Hamasu Jahjá Sinwára. V pondelok to s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal americký denník The Wall Street Journal. Agentúra TASS s odkazom na WSJ informovala, že Muhammad Sinwár sa stal novým vodcom Hamasu v Gaze, z článku denníka to ale bezprostredne nevyplýva.