Prokuratúra v Miláne vyšetruje sexuálne útoky počas osláv Nového roka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prípad sa dostal na verejnosť až s časovým odstupom, keď vyjadrenia napadnutých žien zverejnili médiá. V piatok talianska polícia vypočula jednu z obetí z belgického mesta Liege. Bola súčasťou skupinky štyroch žien a dvoch mužov vo veku okolo 20 rokov a Nový rok chceli privítať na námestí pred Milánskym dómom. Po polnoci ich obklopilo niekoľko desiatok po arabsky hovoriacich mladíkov so "zjavne zlými úmyslami".

archívne video

Lejaky v Taliansku (Zdroj: Tip čitateľa)

"Bola som vystrašená, ťahali ma z jednej strany na druhú a nemohla som sa dostať preč," uviedla. Pomohol im Talian, ktorého manželku títo muži tiež obťažovali. Jedna z napadnutých povedala pre belgickú spravodajskú stránku 7sur7, že ich ohmatávali so sexuálnym úmyslom a ženám strkali ruky pod oblečenie.

Polícia nemohla nič robiť

Útoky boli nahlásiť na polícii, ale podľa ženy im povedali, že bohužiaľ nemôžu nič robiť. "Jasne nám povedali, že by to bolo zbytočné a povedali 'ciao'," sťažovala sa. "Strčili do nás a ja som spadla. Hneď sa na mňa vrhli a začali mi siahať pod sukňu. Mala som na sebe desiatky rúk a všetci sa mi len smiali," popísala útok iná turistka z Nemecka.

V piatok v tomto prípade vypovedala na polícii aj talianska občianka a na budúci týždeň sa očakáva výpoveď ďalších obetí. V súčasnosti nie sú známi žiadni konkrétni podozriví, v snahe nájsť vinníkov polícia skúma zábery z bezpečnostných kamier na námestí a okolí.

Podobné incidenty v Miláne sa stali aj počas novoročných osláv v roku 2022. Na Silvestra 2015 aj v nemeckom Kolíne nad Rýnom skupiny prevažne opitých mužov okrádali a sexuálne obťažovali vyše sto žien.