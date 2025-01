Ťažký deň pre manažéra obchodu, od zákazníka dostal LOPATOU po hlave! Všade okolo boli zdesení ľudia

Zákazník napadol lopatou manažéra v obchode (Zdroj: X/VER-O-FATO)

Brazílske mesto Sinop neďaleko hlavného mesta Brasilia sa v posledných dňoch skloňuje najmä s incidentom, ktorý sa prihodil v sobotu 18. januára v jednom z miestnych supermarketov. The Sun informuje, že Danielson Martins Paiva (29) sa išiel pomstiť za svoju manželku.

Odplata za urážanie manželky

Manažér Claudio Soares dos Santos (40) mal údajne slovne uraziť a nadávať istej žene. Keby vedel, čo bude nasledovať, určite by ostal radšej ticho. Do obchodu ešte v ten deň prišiel jej manžel Paiva. Spočiatku sa tváril ako bežný zákazník. Začal si obzerať lopaty v záhradníckych potrebách a jednu si odtiaľ dokonca odniesol. Keďže nezaplatil, ochranka ho začala snímať podrobnejšie cez bezpečnostné kamery.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Danielson entra no supermercado, pega uma pá de uma prateleira e, sem dizer uma palavra, atinge Claudio na cabeça por trás. O gerente caiu inconsciente. pic.twitter.com/03P0myOAuO — VER-O-FATO (@verofato) January 20, 2025

Danielson Paiva ale z obchodu neodišiel. Namiesto toho sa presunul pred kasy a vyzeralo to, že na niekoho čaka. Keď spozoroval manažéra v košeli, podišiel k nemu a zozadu naňho zaútočil lopatou. Manažér dostal priamy zásah do hlavy. Z ruky mu vypadol mobil a padol doslova padol an zem. Chvíľu bol dokonca v bezvedomí.

Útok na manažéra mal byť odvetou za to, že urážal jeho manželku. Santos sa po chvíli prebral a snažil sa otočiť na bok. To už Paivu spacifikovala ochranka. Manželka sa mala doma sťažovať okrem urážlivých slov na jej adresu aj na zlé pracovné podmienky a niekoľkokrát jej dokonca nechceli dať voľno, na ktoré mala zo zákona právo.

Útok ako trestný čin

Paivu napokon zatkli a čelí obvineniu z pokusu o vraždu. Šéf polície Sergio Ribeiro sa vyjadril, že obžalovaný Paiva išiel do supermarketu pomstiť svoju manželku. K slovnej výmene napokon ani nedošlo. Manažéra Santosa namiesto toho rovno napadol. Úder mohol byť aj smrteľný, keďže násilník útočil od chrbta.

Napadnutý manažér po čase prezradil, že v nemocnici mu museli spraviť na zasiahnutom uchu niekoľko stehov. V súčasnej dobe sa už nachádza v domácej opatere.