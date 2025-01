Biden kritizuje rozhodnutie Mety ukončiť overovanie faktov: Je to hanebné a proti americkým hodnotám!

(Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

"Myslím si, že je to naozaj hanebné," povedal Biden novinárom v Bielom dome a zdôraznil, že hovoriť pravdu je dôležité. "Myslíte si, že nevadí, že nechajú vytlačiť alebo milióny ľudí prečítať veci, ktoré jednoducho nie sú pravdivé? O čo im vlastne ide?," spýtal sa Biden. "Je to v úplnom rozpore so všetkým, o čom Amerika je. Chceme hovoriť pravdu," dodal americký prezident.

Spoločnosť Meta v utorok oznámila, že na svojich platformách končí s overovaním faktov nezávislou treťou stranou. Podľa riaditeľa spoločnosti Meta Marka Zuckerberga sú kontrolóri faktov "príliš politicky zaujatí". Takéto overovanie teraz ponechá na užívateľoch, obdobne ako to už v súčasnosti robí sociálna sieť X pod vedením Elona Muska.

Spoločnosť Meta platí za overovanie faktov na svojich platformách približne 80 organizáciám. V rámci tohto overovacieho programu vidí obsah označený za nepravdivý menej užívateľov a ak ho chce niekto zdieľať, zobrazí sa mu článok s vysvetlením, prečo je informácia zavádzajúca.

Rozhodnutie prišlo pred inauguráciou Trumpa

Rozhodnutie Zuckerberga prišlo necelé dva týždne pred inauguráciou novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa a je v súlade s postojom Republikánskej strany.

Trump je dlhoročným kritikom spoločnosti Meta, ktorú obviňuje z toho, že je voči nemu zaujatá. Zuckerberg sa však teraz podľa AFP snaží s Trumpom zmieriť, pričom dokonca na jeho inauguráciu a sprievodné podujatia 20. januára venoval milión dolárov.