Meta v USA ruší program overovania faktov: Preberie model zo siete X

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK - Internetová spoločnosť Meta Platforms ruší v Spojených štátoch program overovania faktov. Zavedie namiesto toho systém Community Notes, ktorý funguje na sociálnej sieti X miliardára Elona Muska. Meta, ktorá je materskou firmou sietí Facebook, Instagram a Threads, to dnes uviedla na svojom webe. Systém Community Notes užívateľom platforiem Mety umožní upozorňovať na príspevky, ktoré môžu byť zavádzajúce a ku ktorým je potrebné dodať viac súvislostí. V Európskej únii sa Meta k zmene zatiaľ nechystá, uviedla agentúra Reuters.

Od roku 2016 boli dohľadom nad príspevkami poverení nezávislí odborníci a organizácie na kontrolu faktov v mnohých krajinách a jazykoch. Meta podľa Reuters aktuálne nemá bezprostredný plán na ukončenie a nahradenie programu v krajinách EÚ, kým nebude mať analýzu svojich zákonných povinností v tejto oblasti.

"Odborníci, ako aj všetci ostatní, majú svoje vlastné predsudky a perspektívy. To sa prejavilo v rozhodnutiach, ktoré niektorí urobili ohľadom toho, aké fakty overovať a ako," uviedla Meta. "Z programu, ktorý mal informovať, sa príliš často stal nástroj cenzúry," dodala. Úsilie o správu obsahu naprieč platformami podľa Mety v priebehu rokov zosilnelo "do tej miery, že robíme príliš veľa chýb, frustrujeme našich užívateľov a príliš často sa staviame do cesty slobodnému vyjadrovaniu, ktoré sme si predsavzali umožniť."

Spoločnosť uviedla, že Community Notes začne v najbližších mesiacoch postupne zavádzať najprv v USA. V priebehu roka sa chystá model vylepšovať. "To je cool," reagoval na správu majiteľ siete X Elon Musk.

Meta sa tiež chystá odstrániť obmedzenia ohľadom tém, ako je prisťahovalectvo a rodová problematika. Tímy pre dôveru, bezpečnosť a moderovanie obsahu sa presunú z Kalifornie, čo je tradične stať sa silným zastúpením podporovateľov Demokratickej strany, do Texasu, kde ľudia naopak tradične volia republikánov.

"Budeme spolupracovať s prezidentom (Donaldom - poznámka ČTK) Trumpom, aby sme zatlačili na vlády po celom svete, ktoré idú po amerických spoločnostiach a presadzujú väčšiu cenzúru," povedal šéf Mety Mark Zuckerberg. Jeho spoločnosť už poslala inauguračnému fondu znovuzvoleného prezidenta Trumpa milión dolárov. Akcie spoločnosti Meta krátko pred 17.30 h SEČ vykazovali na burze pokles takmer o dve percentá.