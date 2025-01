Trump po inaugurácii podpíše rekordne veľa výnosov: Ľudia proti nemu ďalej protestujú

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

Plánované dekréty sa podľa Trumpa budú týkať aj masových deportácií prisťahovalcov bez dokladov. Hoci neuviedol presný dátum alebo mesto, kedy a kde začnú, sľúbil, že sa tak stane čoskoro. "Začnú sa veľmi skoro (a) veľmi rýchlo," povedal Trump. "Nemôžem povedať, v akých mestách, pretože veci sa vyvíjajú. A nemyslím si, že chceme povedať, o ktoré mesto ide. Uvidíte to na vlastné oči," dodal. Nelegálnych migrantov kolektívne označil za "zločincov".

archívne video

Premiér telefonoval s Donaldom Trumpom, hovorili aj o vojne na Ukrajine (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Očakáva sa, že Trump taktiež zruší mnohé dekréty, ktoré schválil dosluhujúci prezident Joe Biden. Pre NBC News sa tiež vyjadril k piatkovému rozhodnutiu Najvyššieho súdu USA odobriť zákon, podľa ktorého musí čínsky vlastník predať sociálnu sieť TikTok do nedele, inak bude v USA platforma zakázaná. Súčasťou zákona je prechodné obdobie 90 dní, počas ktorého sa môže zákaz oddialiť. "Deväťdesiatdňové predĺženie je niečo, čo s najväčšou pravdepodobnosťou urobíme, pretože je to vhodné... Musíme sa na to dôkladne pozrieť. Je to veľmi vážna situácia," povedal Trump. Dodal, že o svojom rozhodnutí bude podľa všetkého informovať už v pondelok.

Vo Washingtone protestovali tisíce ľudí

Dva dni pred inauguráciou Donalda Trumpa protestovali v sobotu vo Washingtone tisíce ľudí proti novému prezidentovi USA a politike jeho Republikánskej strany. Účastníci sa najprv zhromaždili v parkoch v centre Washingtonu, následne sa vydali k Lincolnovmu pamätníku. Informovala o tom agentúra AFP. Demonštranti kritizovali najmä to, ako sa Trump a jeho strana stavajú k interrupciám, klimatickej zmene, násiliu so zbraňami a právam prisťahovalcov.

Podujatie s názvom People's March (Pochod ľudu) zorganizovalo niekoľko skupín zasadzujúcich sa za občianske práva a ďalších organizácií. Medzi účastníkmi boli aj organizátori Pochodu žien (Women's March), na ktorom sa po prvej inaugurácii Trumpa v roku 2017 zúčastnili v hlavnom meste USA státisíce ľudí. Trump sa vracia do Bieleho domu po štyroch rokoch po tom, ako v novembrových prezidentských voľbách porazil svoju demokratickú protikandidátku, viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Avizoval, že okamžite po zložení sľubu podpíše množstvo výkonných príkazov. Jednou z jeho priorít sú opatrenia na deportáciu miliónov migrantov bez dokladov. Počas prvého týždňa vo funkcii chce zavítať aj do Los Angeles, ktoré sužujú ničivé lesné požiare.

Trump plánuje navštíviť požiarmi zničenú južnú Kaliforniu

Zvolený americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že koncom budúceho týždňa plánuje navštíviť južnú Kaliforniu. V oblasti od 8. januára bojujú záchranné zložky s ničivými požiarmi a predpoveď počasia na ďalší týždeň nie je priaznivá. Píše agentúra Reuters a AFP a webu televízie NBC News. "Pravdepodobne (tam) pôjdem koncom týždňa," uviedol Trump v telefonickom rozhovore s NBC News. "Chcel som ísť už včera, ale povedal som si, že bude lepšie, keď pôjdem ako prezident. Myslím si, že to bude o niečo vhodnejšie," dodal.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom minulý týždeň pozval Trumpa na návštevu postihnutého regiónu a vyhlásil, že ľudia by nemali "politizovať ľudskú tragédiu alebo šíriť dezinformácie". Toto vyjadrenie prišlo po tom, ako Trump žiadal jeho odstúpenie z funkcie pre údajný nedostatok vody na hasenie požiarov spôsobený Newsomovou politikou. Podľa guvernéra boli tieto obvinenia neopodstatnené. Poveternostné podmienky v zasiahnutom okolí mesta Los Angeles sa počas víkendu zlepšili, no silnejší vietor meteorológovia očakávajú už v pondelok. Podľa nich je tiež v priebehu budúceho týždňa "prakticky nulová šanca na dážď".

V súčasnosti v Kalifornii prebieha rozsiahle logistické úsilie na uhasenie požiarov, zabránenie ich ďalšiemu šíreniu a obnovenie normálneho života pre postihnutých obyvateľov v oblasti. Ničivé požiare si doposiaľ vyžiadali najmenej 27 obetí a desaťtisíce osôb sa museli evakuovať.Príčiny požiarov miestne úrady stále vyšetrujú. Podľa odborníkov ich šírenie mohlo byť následkom dvoch rokov výdatných dažďov a rýchleho rastu vegetácie, po ktorom nasledovalo takmer rekordné sucho. Vegetácia sa tak stala pre požiare palivom a so silným vetrom Santa Ana sa rýchlo šírili po okolí Los Angeles. Trumpova inaugurácia sa uskutoční v pondelok 20. januára.