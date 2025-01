Nemecký kancelár je proti požiadavke Trumpa zvýšiť výdavky na obranu na 5 % HDP

Olaf Scholz (Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber, File)

BERLÍN - Nemecký kancelár Olaf Scholz nesúhlasí so zvýšením výdavkov na obranu na päť percent HDP, ako to od členských štátov NATO požaduje budúci americký prezident Donald Trump. Scholz to povedal vo štvrtok pre spravodajský web Focus, informujeme podľa agentúry AFP.