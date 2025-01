Blinken mieri do Talianska: Ide o rokovanie o Sýrii s ministrami európskych krajín

(Zdroj: SITA/AP Photo/Munkhbayar Magvandorj)

WASHINGTON - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken bude vo štvrtok v Ríme diskutovať so svojimi európskymi partnermi v súvislosti so situáciou v Sýrii. Oznámil to v pondelok americký rezort diplomacie, píše agentúra AFP.