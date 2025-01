Kanada by sa mala pripojiť k USA! Trump reagoval na demisiu premiéra Trudeaua

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

"Ak by sa Kanada spojila s USA, neexistovali by žiadne clá, dane by sa výrazne znížili a (Kanaďania) by boli v úplnom bezpečí pred hrozbou zo strany ruských a čínskych lodí, ktoré okolo nich neustále krúžia," napísal Trump na svojej platforme Truth Social. "Mnohým ľuďom v Kanade by sa páčilo byť 51. štátom. Spoločne by to bol skvelý štát!!!" dodal.

Trump si zo susednej krajiny uťahuje od stretnutia s Trudeauom , ktoré sa konalo 29. novembra v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Vopred neohlásená schôdzka sa uskutočnila po tom, ako Trump pohrozil, že zavedie 25-percentné clo na všetok kanadský tovar. Ako dôvod uviedol, že Kanada nedokáže vyriešiť problémy s drogami, migráciou na hraniciach s USA a obchodný deficit 100 miliárd dolárov.

Trumpove poznámky vyvolali v Ottawe rozhorčenie a viacerí ich označili za nevkusné a ponižujúce. Podobné výroky Trump adresoval aj Paname a Grónsku. Podľa Trumpa by mali USA znovu získať Panamský prieplav pod svoju správu a odkúpiť Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánskeho kráľovstva.