Možné zmeny v azylovej politike Nemecka: Čo čaká sýrskych utečencov po stabilizácii situácie v ich vlasti?

BERLÍN - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová uviedla, že časť Sýrčanov, ktorí utiekli do Nemecka pred občianskou vojnou, sa možno bude musieť za určitých podmienok vrátiť do vlasti.

"Ako to ustanovuje náš zákon, Spolkový úrad pre migráciu a utečencov preskúma a zruší udelenie ochrany v prípade, že ľudia už túto ochranu v Nemecku nepotrebujú, pretože sa situácia v Sýrii stabilizovala," povedala nemecká ministerka pre noviny mediálnej spoločnosti Funke Mediengruppe.Podľa Faeserovej sa to bude týkať tých Sýrčanov, ktorí nemajú právo zostať v Nemecku z iných dôvodov, ako napríklad práca, vzdelávanie, a dobrovoľne sa nevrátia do svojej vlasti.

Ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo vnútra spolupracujú na tom, aby získali jasnejší obraz o situácii v Sýrii po zvrhnutí tamojšieho dlhoročného prezidenta Bašára Asada, píše DPA."Sústredíme sa najmä na bezpečnostné otázky," povedala Faeserová. Nemecká vláda tiež úzko spolupracuje s európskymi a medzinárodnými partnermi."Tí, ktorí sú dobre integrovaní, zamestnaní, naučili sa nemecký jazyk a našli si tu nový domov, by mali mať možnosť zostať v Nemecku," dodala ministerka obrany.

Faeserová tiež povedala, že ľudia, ktorí sa chcú vrátiť, by mali byť podporení a kriminálnici a islamisti by mali byť deportovaní čo najskôr. Právne možnosti v tejto oblasti sa výrazne rozšírili a budú využité len čo to situácia v Sýrii umožní, uviedla.Podľa údajov nemeckého ministerstva vnútra žije v krajine približne 975.000 Sýrčanov. Väčšina z nich utiekla do Nemecka pred občianskou vojnou, ktorá vypukla v roku 2011. Viac ako 300.000 z nich má štatút doplnkovej ochrany, teda neboli do krajiny prijatí z dôvodu individuálneho prenasledovania, ale z dôvodu občianskej vojny v ich domovine, vysvetľuje DPA.Spolkový úrad pre migráciu a utečencov v decembri rozhodol, že vzhľadom na dynamický vývoj v Sýrii dočasne zastaví rozhodovanie o žiadostiach o azyl pre ľudí zo Sýrie.