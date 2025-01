Nemecká FDP chce po predčasných parlamentných voľbách vládnuť s konzervatívcami

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

Poslankyňa FDP pre noviny Bild am Sonntag uviedla, že jej strana a konzervatívny blok CDU/CSU majú "obrovský spoločný priestor". Vláda týchto strán by podľa nej bola "veľmi úspešnou kombináciou".Predseda FDP Christian Lindner ešte pre vyjadrením Strack-Zimmermannovej v rozhovore pre DPA vyzval vedenie Kresťanskodemokratickej únie (CDU), aby sa zaviazalo ku koalícii s FDP.Podľa vyjadrenia Strack-Zimmermannovej by kombinácia FDP s CDU/CSU bola vhodná pre výzvy bezpečnostnej a hospodárskej politiky, ktorým je Nemecko vystavené, píše DPA. Dodala však, že "každý ide do ringu za seba".

Predseda poslaneckého klubu liberálov Christian Dürr, taktiež propagoval koalíciu FDP s CDU/CSU. "Uznávam, že CDU sa obnovila po ére (bývalej nemeckej kancelárky Angely) Merkelovej a teraz reprezentuje mnohé pozície voľného trhu, napríklad v otázke znižovania daní," povedal Dürr pre noviny mediálnej spoločnosti Funke Mediengruppe a dodal, že si vie "dobre predstaviť spoluprácu s Úniou," píše DPA.

Nemecké predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia 23. februára

Nemecké predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia 23. februára. Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky je na prvom mieste s 30 percentami konzervatívny blok CDU/CSU. Na druhom mieste s podporou 19 percent voličov je Alternatíva pre Nemecko (AfD) a tretí sú sociálni demokrati (SPD) kancelára Olafa Scholza, ktorí v prieskumoch dosahujú 17 percent hlasov. FDP však v súčasnosti ani nedosahuje hranicu zvoliteľnosti, ktorá je v Nemecku päť percent, a na základe prieskumov má tri až štyri percentá, píše DPA.