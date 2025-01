Habeck vyzval nemecké centristické strany na spoluprácu: Urobil tak po dianí v Rakúsku

Robert Habeck (Zdroj: TASR/AP Photo/Matthias Schrader)

Habeck sa vyjadril deň po tom, čo rakúsky kancelár a šéf ľudovcov z ÖVP Karl Nehammer oznámil svoj zámer odstúpiť z funkcie po zlyhaní koaličných rokovaní so sociálnymi demokratmi (SPÖ). To podľa DPA vytvorilo cestu pre možnú vládnu koalíciu ÖVP a Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), označovanou za krajne pravicovú.

"Rakúsko je príkladom toho, ako to nemôže dopadnúť," reagoval Habeck, kandidát strany Zelených na post kancelára, na dianie v susednej krajine. V predvolebnej kampani v Nemecku budú podľa jeho slov "lietať iskry", no zdôraznil, že strany musia zachovať pokoj. "Ak centristické strany nie sú schopné vytvárať spojenectvá a odmietajú kompromisy ako diablovo dielo, pomáha to radikálom. Ak nie sme pripravení vytvárať demokratické aliancie, hrozí nám nestabilita a neschopnosť konať. To si Nemecko nemôže dovoliť," poznamenal vicekancelár.

Strana Zelených zostavila vládnu trojkoalíciu

Strana Zelených, ktorá v roku 2021 so sociálnymi demokratmi (SPD) a liberálmi (FDP) zostavila vládnu trojkoalíciu, má v najnovších prieskumoch verejnej mienky podporu približne 13 percent voličov. Prvé miesto prieskumy pripisujú konzervatívnemu bloku CDU/CSU, nasledovanom krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD) a SPD súčasného kancelára Olafa Scholza.

Zelení sa podľa DPA spomínajú ako možný koaličný partner CDU/CSU. Líder CSU Markus Söder sa však opakovane vyjadril proti takejto koalícii. Nemecko 23. februára čakajú predčasné voľby do Spolkového snemu. Vyvolal ich rozpad Scholzovej vládnej trojkoalície v novembri minulého roka po mesiacoch napätia v súvislosti s rozpočtovou politikou a hospodárskym smerovaním krajiny.