Ursula von der Leyenová má vážne zdravotné problémy! Náhle zrušila program, odložili aj samit v Poľsku

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Hovorca Stefan de Keersmaecker v piatok uviedol, že von der Leyenová zrušila všetky svoje povinnosti plánované na prvú polovicu januára. Samit v Gdansku bol naplánovaný na 9. - 10. januára.

EK zvyčajne organizuje dve výjazdové zasadnutia ročne v krajine, ktorá práve predsedá Rade EÚ. Poľsko 1. januára oficiálne prevzalo šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie od Maďarska, ktoré má odlišnú zahraničnopolitickú orientáciu.

Poľsko nepozvalo maďarského veľvyslanca ani Orbána

Slávnostné otvorenie poľského predsedníctva vo varšavskom Veľkom divadle za účasti šéfa Európskej rady Antónia Costu je naplánované na piatok večer. Poľsko naň nepozvalo maďarského veľvyslanca vo Varšave Istvána Íjgyártóa ani premiéra Viktora Orbána.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó rozhodnutie svojho kolegu Radoslawa Sikorského označil za "úbohé" a "detinské". Dôvodom nepozvania je pritom udelenie azylu pre Marcina Romanowského v Maďarsku krátko pred Vianocami.

Romanowski bol námestníkom ministra spravodlivosti vo vláde strany Právo a spravodlivosť (PiS) a neskôr poslancom. Súd na neho vydal európsky zatykač a obvinený je zo spáchania 11 trestných činov. Patrí medzi ne aj sprenevera 25 miliónov eur z účelovej rezervy ministerstva pre obete trestných činov a pokus o spreneveru ďalších 13,56 milióna eur.