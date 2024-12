Hustá hmla ochromuje leteckú dopravu v Poľsku: Viaceré lety boli zrušené alebo presmerované

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Počasie bráni pristátiam a lety sú presmerované do Rzeszówa, Ostravy a Varšavy," spresnila hovorkyňa krakovského letiska Natalia Vinceová. Odlety sú tiež oneskorené a cesty z Krakova do Istanbulu, Frankfurtu a Amsterdamu boli zrušené. Hmla sťažuje leteckú dopravu aj na letisku v Katoviciach, kde prerušili odlety aj prílety. Lietadlá sú presmerované do Vroclavu a Varšavy.