Južná Kórea sa ocitla v politickej kríze! Opozícia podala návrh na impeachment proti úradujúcemu prezidentovi

Juhokórejský prezident Jun Sok-jol (Zdroj: SITA/Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP)

SOUL - Juhokórejská opozícia vo štvrtok oznámila, že podala návrh na impeachment proti úradujúcemu prezidentovi Han Tok-suovi po jeho odmietnutí vymenovať sudcov ústavného súdu, ktorí by dokončili proces odvolania jeho predchodcu z funkcie. Hlasovať by sa o ňom malo v piatok, informuje agentúra Jonhap a AFP.

Južná Kórea sa ocitla v politickej kríze, keď prezident Jun Sok-jol, ktorý je v súčasnosti suspendovaný, vyhlásil 3. decembra stanné právo. Jun bol pre tento krok dočasne zbavený funkcie parlamentom 14. decembra, ale na dokončenie procesu impeachmentu je potrebné rozhodnutie ústavného súdu, ktoré potvrdí rozhodnutie zákonodarcov.

Han však odmieta schváliť vymenovanie troch kandidátov na sudcov, ktorí majú obsadiť deväťčlenný senát ústavného súdu - v podstate tým zdržal postup na odvolanie suspendovaného prezidenta. Vyhlásil, že ich neschváli, kým súperiace strany nedosiahnu politický kompromis.Ak by súd pokračoval v procese impeachmentu bez troch sudcov, všetkých šesť súčasných sudcov by muselo jednomyseľne súhlasiť s odvolaním Juna z funkcie, pripomína AFP. Hlavná opozičná Demokratická strana (DP) plánuje o návrhu informovať parlament počas štvrtka a hlasovať by sa malo o ňom na plenárnom zasadnutí v piatok. Podľa zákona sa o návrhu na odvolávanie musí hlasovať 24 až 72 hodín po tom, ako bol oznámený na plenárnom zasadnutí.