Počet návrhov na Ústavnom súde sa každým rokom zvyšuje: Dosahuje vyše 3100

"Spolu s kolegami sa aj v neúplnom zložení pléna snažíme vybaviť čo najviac vecí. Od začiatku roka sme rozhodli v 2974 veciach, nevybavených ostalo 1010 vecí, pričom 12 vecí z uvedeného počtu patrí do pôsobnosti pléna a dva návrhy, o ktorých je príslušné rozhodovať plénum, boli spojené na spoločné konanie," uviedol Fiačan. Každý z 12 sudcov ÚS k danému dátumu v priemere vybavil 260 vecí. Miesto jedného z 13 ústavných sudcov ostáva neobsadené po tom, ako sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Laššáková vzdala tejto funkcie.

Končiaci sa rok bol podľa Fiačana obdobím pokračujúcej vytrvalej rozhodovacej činnosti senátov a pléna ÚS, ako aj niekoľkých významných udalostí. "S kolegami sme na zasadnutiach pléna prijali viacero dôležitých rozhodnutí, v rámci bilaterálnych stretnutí s inými ústavnými súdmi sme rokovali o témach a rozhodnutiach vnútroštátneho aj medzinárodného významu, posilnili sme transparentnosť komunikácie Ústavného súdu s odbornou a laickou verejnosťou," priblížil.

Za najdôležitejšie a spoločensky najsledovanejšie rozhodovanie ÚS v tomto roku bolo podľa Fiačana vo veci novely Trestného zákona. ÚS o výsledku informoval na tlačovom brífingu. "Transparentne sme informovali aj o vyšetrovaní úniku informácií v tejto veci. Opatrenia na zvýšenie ochrany informácií týkajúcich sa rozhodovacej činnosti Ústavného súdu sme implementovali v praxi," uviedol predseda súdu. ÚS tiež napríklad rozhodol, že ustanovenie Trestného zákona, podľa ktorého môže byť osoba potrestaná za odmietnutie testu na návykové látky, je v súlade s ústavou. Naopak, v rozpore s ústavou sú ustanovenia v zákonoch, ktoré zakazujú profesionálnym vojakom združovať sa v odborových organizáciách.

Začiatkom roka ÚS predstavil svoje nové webové sídlo a v novembri spustil novú elektronickú službu pre navrhovateľov a ich právnych zástupcov. "Zvlášť hrdý som na novú koncepciu našej Zbierky nálezov a uznesení, teda zbierky tých najdôležitejších rozhodnutí Ústavného súdu. V minulosti sa vydávala raz ročne so značným časovým odstupom, aktuálne sa takzvané zbierkové rozhodnutia priebežne publikujú na hlavnej stránke nášho webového sídla a zároveň sa ukladajú do štvrťročných zbierok a následne do ročnej zbierky, a tak sú rýchlejšie prístupné nielen účastníkom konaní, ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti," konštatoval Fiačan. K veľkej zmene v personálnej oblasti došlo podľa neho v dôsledku konsolidácie verejných financií. "Počet zamestnancov kancelárie Ústavného súdu sa znížil, čo spôsobuje zvýšenú záťaž zostávajúcich zamestnancov, a to najmä pri administratívnych činnostiach v rámci činnosti Ústavného súdu," dodal.