Najstarší pápež v dejinách! Pápež František oslavuje 88. narodeniny, napísal knihu

Happy 88th birthday, Pope Francis! Ad multos annos! pic.twitter.com/hIrfmvtWB5 — Vatican News (@VaticanNews) December 17, 2024

Pri príležitosti pápežových narodenín taliansky denník Corriere della Sera v utorok priniesol úryvky z knihy Hope: The Autobiography (Nádej. Životopis), ktorú František napísal spolu s Carlom Mussom a ktorá vyjde v januári vo viac ako 80 krajinách sveta. Agentúra AP vo svojej správe uviedla, že pápež sa svojich narodenín mohol aj nedožiť: podľa úryvkov z autobiografie sa totiž naňho v Iraku chystali zaútočiť samovražední atentátnici.

Pápež počas svojej historickej cesty do Iraku v marci 2021 zavítal aj do mesta Mosul - bašty militantov Islamského štátu, ktorých vládnutie z regiónu vyhnalo veľkú časť príslušníkov miestnych kresťanských komunít. Ako sa píše v autobiografii, britská spravodajská služba hneď po pápežovom prílete do Bagdadu informovala irackú políciu, že na cestu do Mosulu sa vydala žena, ktorá počas Františkovej návštevy v meste plánuje spáchať samovražedný atentát. Z pápežovho vyjadrenia v knihe vyplýva, že tam mierilo aj nákladné auto s rovnakým zámerom.

Návšteva v Mosule, ležiacom na mieste biblického Ninive, napokon prebehla podľa plánu, aj keď za prísnych bezpečnostných opatrení, a stala sa i jednou z najvýraznejších pápežových zahraničných ciest: František totiž, stojac v troskách mosulského chrámu, naliehal na irackých kresťanov, aby odpustili tým, ktorí sa voči nim dopustili nespravodlivosti, a to vrátane moslimských extrémistov. V knihe František uviedol, že sa neskôr opýtal svojej vatikánskej ochranky, čo sa stalo so samovražednými atentátnikmi. Odpovedali mu lakonicky, že "už tu nie sú". "Iracká polícia ich chytila a nechala vybuchnúť. Toto ma tiež zasiahlo: Aj toto je jedovaté ovocie vojny," povedal. Autobiografická kniha mala pôvodne vyjsť po Františkovej smrti, ale k čitateľom sa dostane pri príležitosti začiatku Jubilejného roka, ktorý František oficiálne otvorí na Štedrý večer, doplnila AP.