Pápež otvoril Sväté dvere Baziliky sv. Petra: Pre katolíkov začal Svätý rok

Pápež František otvára Svätú bránu Baziliky svätého Petra vo Vatikáne (Zdroj: TASR/Remo Casilli/Pool Photo via AP)

VATIKÁN - Pápež František dnes večer pri omši vo svätopetrskom chráme vo Vatikáne začal katolícky Svätý rok. Ten by mohol do Ríma pritiahnuť desiatky miliónov veriacich, píšu agentúry. V stredu napoludnie pápež vystúpi so svojím vianočným posolstvom Urbi et orbi (Mestu a svetu).