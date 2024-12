Prečo ušiel Asad do Ruska? Jeho rodina tam uliala miliardy: Neuveriteľný LUXUS, toto tam vlastní!

(Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Getty Images)

MOSKVA - Rusko bolo hlavným podporovateľom režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, no v kľúčový okamih ho neudržalo pri moci. Mohlo by sa tak zdať, že Asad má na krajinu Vladimira Putina ťažké srdce. Bolo to však práve Rusko, kam sa po zvrhnutí uchýlil. Možným dôvodom je to, že jeho rodina tam vlastní prinajmenšom dvadsiatku bytov v prominentných mrakodrapoch.