Rusko vytvorí s krajinami BRICS alianciu v oblasti vývoja AI

Šéf Kremľa avizoval, že novovzniknutá aliancia AI bude okrem ruských zahŕňať združenia a vývojárske inštitúcie z krajín zoskupenia BRICS, ako aj z ďalších zainteresovaných štátov. "Rusko sa musí za rovnakých podmienok zúčastniť na globálnych pretekoch o vytvorenie silnej umelej inteligencie. Sú to práve pokročilé riešenia (AI), na ktorých v súčasnosti pracujú ruskí vedci," povedal Putin. "Pozývame vedcov z celého sveta, aby sa pridali," dodal.

Ruská banka Sberbank v stredu oznámila, že do Putinom zmienenej novej siete AI vstúpili združenia z krajín BRICS, a síce Brazílie, Číny, Indie a Južnej Afriky, ale tiež zo Srbska, Indonézie a viacerých ďalších štátov nepatriacich do BRICS. Iniciatíva má podľa Sberbanku uľahčiť ich spoločný výskum v oblasti technológií a regulácie AI, pričom poskytne príležitosti na predaj produktov AI na ich trhoch.

Vo vývoji AI si celosvetovú dominanciu udržujú Spojené štáty a Čína. Putinov zámer spojiť v tejto oblasti svoje sily s Pekingom by však mohol zmeniť dynamiku pretekov v týchto najsľubnejších a najdôležitejších technológiách 21. storočia. Rusko pritom patrí spoločne s USA, Čínou, Britániou či Izraelom len k desiatke krajín sveta, ktoré aktuálne vyvíjajú vlastné generatívne modely AI.

Rusko plánuje do AI veľké investície

Rusko plánuje do AI veľké investície a do roku 2030 očakáva vďaka používaniu týchto technológii aj výrazný nárast HDP. V súlade so svojou stratégiou tiež počíta s tým, že gramotnosť vo využívaní AI bude medzi zamestnancami ruských firiem do uvedeného roku na úrovni 80 percent, hoci vlani to bolo len päť percent.

Vývoj AI Rusku komplikujú západné sankcie, ktorých cieľom je obmedziť prístup Moskvy k technológiám potrebným na jeho pokračovanie vo vojne na Ukrajine. V dôsledku nich totiž do Ruska zastavili vývoz najväčší svetoví výrobcovia mikročipov.