Izraelský bezpečnostný kabinet bude v utorok rokovať o prímerí s Hizballáhom

Izraelské útočné sily (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Text dohody o prímerí bol dokončený v pondelok, uviedla izraelská televízia s tým, že by sa muselo stať "niečo prelomové", aby prímerie pred rokovaním izraelského bezpečnostného kabinetu padlo. Podpredseda libanonského parlamentu Ílias Bú Saab v pondelok pre agentúru Reuters povedal, že implementácii 60-dňového prímeria navrhovaného Spojenými štátmi na ukončenie prebiehajúcich bojov medzi Izraelom a Hizballáhom nebráni "žiadna vážna prekážka".

Výboru by mali predsedať Spojené štáty

Dodal, že problémový bod týkajúci sa monitorovania prímeria sa v posledných 24 hodinách vyriešil vytvorením výboru zloženého z piatich krajín vrátane Francúzska. Výboru by mali predsedať Spojené štáty. Washingtonom navrhované prímerie podľa libanonského politika počíta so stiahnutím izraelskej armády z južného Libanonu a nasadením libanonskej armády do 60 dní.

Izraelská armáda pokračuje v útokoch v Libanone

Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Denon podľa libanonského denníka L'Orient-Le Jour potvrdil, že rokovania o prímerí s Hizballáhom "napredujú". Dodal však, že Izrael si v akejkoľvek dohode vyhradí právo v prípade potreby zaútočiť na juh Libanonu, ak Hizballáh nebude rešpektovať ustanovenia dohody s Izraelom. Medzičasom izraelská armáda pokračuje v útokoch v Libanone. Južné predmestie jeho metropoly Bejrút bolo od pondelka rána terčom dvoch vĺn bombardovania. Terčom útokov boli aj ďalšie lokality na juhu Libanonu.

Masívne útoky proti Hizballáhu

V tejto situácii diplomat OSN Muhannad Hadi v mene osobitného koordinátora OSN pre mierový proces na Blízkom východe Tora Wenneslanda ocenil pokračujúce diplomatické úsilie o dosiahnutie prímerie a vyzval strany konfliktu, aby prijali dohodu o prímerí zakotvenom už v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 z roku 2006.

Izrael podniká od 23. septembra na území Libanonu masívne útoky proti Hizballáhu, ktorý po útoku palestínskeho hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023 otvoril "podporný front" pre Hamas, ktorý má podobu odpaľovania rakiet na lokality na severe Izraela. Izraelská armáda od 30. septembra podniká do južného Libanonu aj pozemné vpády.