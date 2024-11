Nemecko v tomto roku schválilo vývoz zbraní do Izraela za vyše 130 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BERLÍN - Nemecká vláda v tomto roku doteraz schválila vývoz zbraní do Izraela za najmenej 131 miliónov eur, vyplýva z informácií, ktoré nedávno zverejnilo ministerstvo hospodárstva v Berlíne. Informuje o tom správa z tlačovej agentúry DPA.

Nemecká vláda od začiatku marca nepovolila žiadny vývoz vojnových zbraní, uviedlo ministerstvo v odpovedi na parlamentnú otázku zákonodarcu z populistickej Aliancie Sahry Wagenknechtovej (BSW).

Nemecká vláda podľa najnovších údajov povolila od 18. októbra do 19. novembra dodávky zbraní do Izraela v hodnote 23,6 milióna eur. "Z toho celá hodnota pripadá na 'ostatné vojenské vybavenie'," uvádza ministerstvo.

Podľa predchádzajúcich odpovedí na parlamentné otázky nemecká vláda do 17. októbra schválila dodávky zbraní do Izraela v hodnote najmenej 107,5 milióna eur. Od začiatku roka sa tak celková suma zvýšila na 131,1 milióna eur. Nemecká vláda naposledy vydala povolenie na vývoz vojnových zbraní do židovského štátu vo februári.

Vojnové zbrane sú výslovne určené na vedenie vojny. Ide o pušky, rakety, bojové lode, bomby alebo muníciu. "Ostatné vojenské vybavenie" zahŕňa prilby, ochranné vesty alebo neozbrojené vozidlá. Môžu sa sem však zahrnúť aj určité komponenty pre zbraňové systémy.

Dodávky zbraní pre Izrael sú v Nemecku už niekoľko mesiacov predmetom sporu. Vláda v Berlíne vlani schválila dodávky zbraní do Izraela v hodnote 326,5 milióna eur vrátane vojnových zbraní v hodnote 20,1 milióna eur. Väčšina vývozných povolení bola vydaná po teroristickom útoku palestínskej extrémistickej skupiny Hamas na južný Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal rozsiahlu odvetnú operáciu v Pásme Gazy.