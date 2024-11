Srbský súd nariadil po tragédii v Novom Sade väzbu 10 ľuďom a 2 domáce väzenie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic)

BELEHRAD - Dovedna desiatim osobám vrátane exministra výstavby nariadil srbský súd - v súvislosti so zrútením prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade - väzbu vo výške do 30 dní. Dve ďalšie osoby poslal do domáceho väzenia. Informuje o tom správa z agentúry AFP citujúcej zo sobotného vyhlásenia súdu v Novom Sade.