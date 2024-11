Dráma na palube: Pasažierovi došlo zle! Zasiahla von der Leyenová

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/Aris Oikonomou, Pool Photo via AP)

BRUSEL - Na palube lietadla zo Švajčiarska do Belgicka došlo v stredu k mimoriadnej udalosti. Počas letu z Zürichu do Bruselu jednému z pasažierov prišlo nevoľno, a tak posádka požiadala, či sa medzi cestujúcimi nenachádza lekár. Na prekvapenie ostatných pribehol na pomoc cestujúcemu so zdravotnými problémami nikto iný než predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.