Historický deň pre slovenské letectvo: Obrovské lietadlo ľudí odvezie z Bratislavy priamo do perly indického oceánu

BRATISLAVA - Slovenské letectvo zažilo v stredu historický deň. Prvýkrát odletelo z Bratislavy lietadlo na perlu indického oceánu do Maurícia. Vďaka tomu tak budú môcť Slováci objavovať vzdialené destinácia priamo z domáceho leticka.

Slovensko zažilo v stredu 30. októbra 2024 obrovský míľnik. Cestovná kancelária Čedok v spolupráci s prestížnou leteckou spoločnosťou Neos totiž uskutočnila vôbec prvý let Dreamlinerom z Bratislavy na exotický ostrov Maurícius. „Sme nesmierne hrdí na to, že môžeme našim klientom priniesť túto exkluzívnu destináciu. Veríme, že let na Maurícius otvorí nové možnosti cestovania a že si ho obľúbia nielen milovníci exotických dovoleniek, ale aj nároční klienti, ktorí hľadajú niečo výnimočné.“ povedal Juraj Sliacky, country manager Čedoku na Slovensku.

Slováci budú môcť odletieť do exotiky z bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika na modernom Boeingu 787-9 Dreamliner, ktorý ponúka pasažierom špičkový konfort. V lietadle sí priestranné sedadlá, veľké okná s výhľadom a najmodernejší zábavný systém. Lietadlom sa odvezie až 355 pasažierov. Dreamliner má bez mála 63 metrov a dosahuje rýchlosť 913 kilometrov za hodinu a má dolet viac ako 14-tisíc kilometrov. Napriek tomu je let tichý a pohodlný.

„Spustením charterových letov na Maurícius a thajský ostrov Phuket lietadlom typu Boeing 787-9, tzv. Dreamlinerom, zaznamenáva bratislavské letisko historické chvíle! Doposiaľ na charterových letoch s dovolenkármi z Letiska M. R. Štefánika takýto typ lietadla nikdy nelietal,“ prezradil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

„Vítame preto, že sa cestovnej kancelárii Čedok podarilo zabezpečiť svojim klientom pohodlné odlety z Bratislavy do exotiky lietadlom kategórie E, ktoré má až 355 miest na sedenie a tri rôzne triedy – ekonomickú, prémium a biznis light. V spolupráci s Dopravným úradom sme zabezpečili podmienky pre pristátia takýchto typov lietadiel na letisku v Bratislave,“ doplnil riaditeľ letiska Dušan Novota. Dodal, že v ponuke Čedoku ostávajú aj odlety na Zanzibar či prílety z neho, ktoré zabezpečí dopravca Smartwings Boeingom 737max.

Lietadlo má taktiež Business Light Class. V tejto časti kabíny si pasažieri môžu vychutnať jedinečný zážitok vďaka napríklad širokým čiastočne polohovateľným sedadlám, welcome drinku, zároveň môžu využiť vyšší hmotnostný limit a odbaviť si tak až 30 kilogramov batožiny alebo využiť individuálny servis a palubný zábavný systém.

Historicky prvý odlet Boeingu 787-9 z Bratislavy na Maurícius. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)