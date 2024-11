Gruzínski študenti zverejnili manifest odsudzujúci voľby a avizovali protesty

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Gruzínski študenti vo svojom manifeste zo 17. novembra uvádzajú, že systematické volebné podvody odhaľujú snahy vládnucej strany Gruzínsky sen o prevzatie kontroly nad štátom."Nehodláme dopustiť, aby naša krajina stratila slobodu. Ako občania Gruzínska sme naďalej oddaní demokratickým hodnotám a štátnym záujmom," uvádzajú v manifeste. "Neuznávame voľby ani parlament zasadajúci podľa výsledkov týchto volieb... Sme pripravení bojovať za slobodu pre nás aj pre našu krajinu!" dodávajú.

Demonštranti sa zhromažďujú pred budovou abcházskeho parlamentu. (Zdroj: TASR/AP/AIASHARA Independent Agency)

Študenti v manifeste hovoria aj o údajných útokoch vlády na vzdelávací systém, pričom zmienili "diskriminačné a selektívne rozhodnutia" týkajúce sa prístupu do vzdelávacích inštitúcií, ako aj "zavádzanie cenzúry" vo výučbe. Manifest podpísalo 13 skupín z prinajmenšom 13 gruzínskych univerzít.Gruzínska volebná komisia potvrdila v sobotu výsledky zmienených volieb, a to aj napriek rozsiahlym protestom či obvineniam z podvodov a ruských zásahov. Prorusky orientovaný Gruzínsky sen podľa nich získal 53,93 percenta hlasov, štyri opozičné aliancie 37,79 percenta.

Zasadnutie komisie nakrátko prerušili, keď predstaviteľ opozície Davit Kirtadze pred oficiálnym vyhlásením výsledkov postriekal čiernou farbou tvár jej predsedu Giorgia Kalandarišviliho. Kirtadze chcel takouto protestnou akciou poukázať na skutočnosť, že atrament, ktorým voliči označovali svoju voľbu v hlasovacích lístkoch, bol v niektorých prípadoch viditeľný aj z druhej strany, čo podľa opozície ohrozilo tajnosť hlasovania.Opozícia odmieta zasadnúť do novozvoleného parlamentu, ktorý považuje za "nelegitímny", keďže voľby podľa nej sprevádzali rozsiahle podvody. Vládnucu stranu zároveň obviňuje z toho, že Gruzínsko odkláňa od smerovania do EÚ a chce ho vrátiť do ruskej sféry vplyvu. Výsledky volieb odmieta aj prezidentka Salome Zurabišviliová. Uznal ich len samotný vládnuci Gruzínsky sen, ktorý je pri moci v krajine už od roku 2012, pripomína RFE.

Na univerzitách vo veľkých mestách v celej krajine sa už piatok večer konali študentské protesty. EÚ aj ďalšie západné mocnosti vyjadrili obavy v súvislosti s obvineniami z volebných podvodov a Tbilisi vyzvali na vyšetrenie nezrovnalostí.Gruzínsko je od decembra 2023 kandidátskou krajinou do EÚ. V reakcii na prijatie "zákona o zahraničných agentoch", podobný ruskej legislatíve používanej na umlčanie disentu, mu však Brusel v júli pozastavil prístupový proces a zmrazil desiatky miliónov eur finančnej pomoci.