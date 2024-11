Irán reaguje: Ministerstvo zahraničných vecí popiera, že sa jeho veľvyslanec pri OSN stretol s Elonom Muskom

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin)

TEHERÁN - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu "kategoricky" poprelo správu amerického denníka The New York Times (NYT), podľa ktorej sa iránsky veľvyslanec pri OSN stretol s americkým miliardárom Elonom Muskom. Uviedli to iránske štátne médiá.