Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu prijala ďalšiu rezolúciu voči Iránu

VIEDEŇ - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo štvrtok večer druhýkrát v priebehu piatich mesiacov schválila rezolúciu, v ktorej nariaďuje Iránu, aby urýchlene zlepšil spoluprácu s agentúrou, a požaduje vypracovanie "komplexnej" správy o jeho jadrovom programe. Cieľom rezolúcie, za ktorú v 35-člennej rade hlasovalo 19 členov a odmietli ju okrem iného Čína a Rusko, je prinútiť Teherán k obnoveniu rokovaní o jeho jadrových aktivitách. Irán dnes v reakcii oznámil, že prijme opatrenia vrátane uvedenia do prevádzky nových pokročilých odstrediviek pre obohacovanie uránu.

Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty, ktoré rezolúciu navrhli, odmietli ako nedostatočný a neúprimný skorší prísľub Iránu, že nebude navyšovať zásoby uránu obohateného na 60 percent, odkiaľ zostáva len krok k 90 percentám potrebným na výrobu jadrovej zbrane. Podľa diplomatov Irán tento záväzok podmieňoval stiahnutím rezolúcie. Irán zvyčajne podobné rezolúcie odmieta. Už v stredu pred prijatím ďalší varoval a západným krajinám odkázal, že schválenie ďalšieho textu proti Iránu by "veci len skomplikovalo". "Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu nariadil prijatie účinných opatrení, vrátane uvedenia do prevádzky radu nových pokročilých odstrediviek a rôznych typov," uviedlo potom podľa agentúry AFP v piatok iránske ministerstvo zahraničných vecí.

Proti prijatiu rezolúcie hlasovali Rusko, Čína a Burkina Faso, uviedli diplomati, ktorí sa na rokovaní Rady guvernérov MAAE zúčastnili. Dvanásť krajín sa hlasovania zdržalo a jedna sa ho nezúčastnila. Západné krajiny dlhodobo Irán podozrievajú z toho, že má v úmysle vyrobiť jadrovú zbraň, čo Teherán odmieta. Zároveň však podľa MAAE nespolupracuje, ako by mal, a nie je tak jasné, či o svojom jadrovom programe zverejnil všetky informácie. Vlani v septembri navyše Irán zakázal pracovať v krajine radu popredných expertov MAAE na obohacovaní uránu. Text uznesenia, ktorý získala agentúra Reuters na nahliadnutie, opakuje formuláciu z uznesenia z novembra 2022, že je "nevyhnutné a naliehavé", aby Irán vysvetlil stopy uránu v nedeklarovaných zariadeniach a umožnil MAAE odobrať vzorky, ak to bude potrebné. Rovnaké požiadavky vznášala aj rezolúcia z tohtoročného júna.

Západné krajiny dúfajú, že Irán obnoví rokovania o obmedzení svojich jadrových aktivít

Nový text agentúru doslova žiada, aby do jari vydala "komplexné a aktualizované posúdenie možnej prítomnosti alebo použitia neohláseného jadrového materiálu v súvislosti s minulými a súčasnými nevyriešenými otázkami týkajúcimi sa iránskeho jadrového programu vrátane úplného opisu spolupráce Iránu s MAAE v týchto otázkach." Západné krajiny vo všeobecnosti dúfajú, že táto správa prinúti Irán, aby obnovil rokovania o obmedzení svojich jadrových aktivít, píše Reuters. Irán podpísal v roku 2015 s USA, EÚ, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou dohodu, v ktorej súhlasil s kontrolami MAAE vo svojich jadrových zariadeniach.

Dohovor mal spomaliť iránsky jadrový program výmenou za zrušenie protiiránskych sankcií. USA ale od dohody za vlády Donalda Trumpa v roku 2018 jednostranne odstúpili a obnovili proti Iránu sankcie. Ten potom začal dohodu porušovať, pričom začal obohacovať urán na 60 percent čistoty a obmedzil inšpekcie MAAE. S januárovým návratom Trumpa do Bieleho domu a s tým, ako Irán už obohacuje urán vysoko nad hodnoty z pôvodnej dohody, zďaleka nie je jasné, či Trump podporí rokovania s cieľom stanoviť Teheránu nové limity. Irán minulý týždeň navštívil šéf MAAE Rafael Grossi v snahe presvedčiť nového prezidenta Masúda Pezeškjána, považovaného za relatívne umierneného reformistu, aby Teherán s agentúrou opäť plne spolupracoval.

Irán spustil viacero "nových a pokročilých" centrifúg na obohatenie uránu

Irán v piatok spustil sériu "nových a pokročilých" centrifúg slúžiacich na obohatenie uránu. Ide o reakciu na rezolúciu, ktorú prijala Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu, ktorá Teheránu vyčíta, že s ňou dostatočne nespolupracuje. Informuje agentúra AFP. "Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu vydal príkaz na prijatie účinných opatrení vrátane spustenia série nových a moderných centrifúg rôznych typov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení organizácie a iránskeho ministerstva zahraničných vecí. V nezverejnenej rezolúcii, ktorú navrhli západné štáty, sa podľa AFP uvádza, že je nevyhnutné, aby Irán "splnil svoje právne záväzky." Rezolúcia tiež vyzýva Teherán, aby poskytol "technicky dôveryhodné vysvetlenie" na prítomnosť častíc uránu nájdených na dvoch miestach v Iráne. Západné mocnosti okrem toho žiadajú, aby MAAE najneskôr do jari 2025 vydala komplexnú správu o iránskom jadrovom programe. Irán má dlhodobo napäté vzťahy s MAAE, ktorá monitoruje jeho jadrový program. Západné krajiny Teherán podozrievajú, že zámerom tohto programu je časom vyvinúť nukleárnu zbraň. Irán tvrdí, že ide o výlučne mierový projekt.

Irán v roku 2015 podpísal jadrovú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou. Zaviazal sa v nej obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však USA rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyrokovať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi navštívil Irán minulý týždeň. Počas návštevy Teherán súhlasil s požiadavkou MAAE obmedziť svoje zásoby uránu obohateného na úrovni 60 percent. Pri uráne obohatenom na 60-percentnú čistotu je potrebný len krátky technický krok na dosiahnutie úrovne 90 percent, použiteľnej na zbrojné účely. Podľa utorňajšej správy MAAE Irán v uplynulých mesiacoch napriek medzinárodných požiadavkám znova zvýšil svoje zásoby vysoko obohateného uránu. Podnikol však kroky na to, aby rozširovanie týchto zásob zastavil.