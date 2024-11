Socialisti kritizujú ľudovcov za rozbíjanie proeurópskeho tábora

Manfred Weber (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

BRUSEL - Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber ohrozuje formovanie novej Európskej komisie (EK) a podporovaním krajnej pravice rozbíja proeurópsku väčšinu v Európskom parlamente (EP). V stredu to s odkazom na prebiehajúci proces vypočúvania nominovaných eurokomisárov vyhlásila frakcia socialistov a demokratov (S&D).

Koordinátori politických skupín z výborov, ktoré v utorok vypočúvali šiestich nominovaných komisárov rozhodli, že najneskôr do budúceho pondelka odložia ich hodnotenie. Sú to Roberto Fitto z Talianska, Kaja Kallasová z Estónska, Roxana Minzatuová z Rumunska, Stéphan Séjourné z Francúzska, Henna Virkkunenová z Fínska a Teresa Riberová zo Španielska, ktorí sú navrhnutí aj do funkcií podpredsedov EK.

archívne video

Maroš Šefčovič o procese vypočúvania vo výboroch Európskeho parlamentu (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Týždenník Politico v stredu ako problém neuviedol schopnosti vypočúvaných politikov, ale "ťahanice" medzi ľavicovými a pravicovými silami v EP. Obe sa snažia presadiť kandidátov zo svojich strán s čo najmenším "poškodením".

Fitto čelil ostrým otázkam

V utorok sa potvrdilo, že Raffaele Fitto, nominant za frakciu Európski konzervatívci a reformisti (ECR) čelil "ostrým" otázkam poslancov z frakcií liberálov, zelených a socialistov. Opakovane sa ho pýtali na úlohu vo vláde Giorgie Meloniovej zo strany Talianski bratia a obviňovali ho z centralizácie kontroly nad regionálnym financovaním.

Taliansky kandidát na eurokomisára Raffaele Fitto. (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo)

Nominantka socialistov Teresa Riberová bola zatiahnutá do vnútrošpanielskej diskusie, keď na ňu spoločne "útočili" stredopraví a krajne pravicoví europoslanci kvôli smrtiacim záplavám vo Valencii. Socialisti na to reagovali, že ľudovci "pod nezodpovedným správaním svojho lídra Manfreda Webera" porušili dohodu proeurópskych síl, čiže EPP, S&D a liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE).

"V júli sme hlasovali za predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na základe proeurópskej demokratickej väčšiny. V posledných dňoch sme však videli, že vedenie EPP je ochotné riskovať stabilitu európskych inštitúcií uprostred náročnej geopolitickej klímy," uvádza sa v stanovisku S&D.

EPP podľa S&D porušila politickú dohodu, keď dala priestor "deštruktívnej španielskej agende" a poslanci z Ľudovej strany útočili na Riberovú. Snažili sa z nej urobiť obetného baránka za španielsku vládu, ktorá nezvládla nedávne katastrofické povodne.

Podľa S&D ľudovci neohrozili len Riberovú, ale formovanie celej eurokomisie. Žiadajú od EPP vysvetlenie, prečo prelomila proeurópsku väčšinu a či sa naozaj chce postaviť na stranu krajne pravicových populistov.

Proces hodnotenia eurokomisárov odložili

Politico zaznamenal, že EPP v španielskych médiách už oznámila, že odložila proces hodnotenia eurokomisárov na budúci týždeň, aby sa Riberová v stredu mohla zúčastniť na zasadnutí španielskeho parlamentu. Socialisti proti tomu ostro protestovali.

Týždenník Politico uviedol, že šéfka eurokomisie v utorok večer v europarlamente osobne hovorila s lídrami frakcií socialistov a liberálov. Bola to jej druhá takáto návšteva počas procesu vypočúvania navrhovaných komisárov.