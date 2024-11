Síkela vysvetlil, ako chce riadiť medzinárodné partnerstvá a rozvojovú pomoc

(Zdroj: Profimedia)

Dodatočné otázky mohli klásť aj poslanci štyroch pridružených výborov – pre zahraničné vzťahy, rodovú rovnosť, medzinárodný obchod a občianske slobody a spravodlivosť. Síkela v úvodnom vyhlásení skonštatoval, že jeho prístupom k iniciatíve Globálna brána EÚ bude dosiahnuť rovnováhu medzi presadzovanými zásadami vo svete a ziskami, ktoré z toho plynú. Povedal, že EÚ musí využiť verejno-súkromné partnerstvá, znížiť riziko svojich investícií a prilákať súkromný kapitál, mobilizovať ďalšie investície a vyplniť existujúce medzery v rozvojovej pomoci.

archívne video

Maroš Šefčovič o procese vypočúvania vo výboroch Európskeho parlamentu (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Podľa jeho slov by sa rozvojová politika EÚ mala zamerať na riešenie základných príčin nelegálnej migrácie, predchádzanie vojnovým konfliktom a dobrú správu vecí verejných, na najmenej rozvinuté krajiny a posilňovanie vzťahov s Afrikou, a to všetko zosúlaďovať s cieľmi Európskej zelenej dohody (Green Deal). V tejto súvislosti doplnil, že EÚ by mala byť asertívnejšia v rámci svojich ponúk partnerským krajinám vzhľadom na prítomnosť iných, agresívnejších konkurentov, čo platí najmä v regiónoch, ako je Afrika.

Súbor otázok europoslancov

Súbor otázok europoslancov bol zameraný na jeho prístup k programu Globálna brána, čo je nová iniciatíva EÚ na zlepšenie prepojenia sektorov digitálnych technológií, energetiky a dopravy a na skvalitnenie systémov zdravotníctva, vzdelávania a výskumu vo svete. Pýtali sa ho, ako chce viesť túto iniciatívu tak, aby bola v prospech hospodárskych záujmov EÚ. Čelil aj otázkam týkajúcim sa rozporu v zameraní EÚ na otváranie nových trhov a odstránenie chudoby. Síkela odpovedal, že v tom nevidí žiadny rozpor, a argumentoval nevyhnutnosťou zapojenia súkromného sektora na podporu udržateľného hospodárskeho rastu v partnerských krajinách.

V reakcii na obavy poslancov o transparentnosť a zodpovednosť v oblasti rozvojovej pomoci EÚ vrátane výdavkov, dohľadu EP a porušovania ľudských práv český nominant uviedol, že efektívnosť vynakladania pomoci bude preňho prioritou.A tým poslancom, ktorí vyjadrili obavy, že zameranie EÚ na ciele trvalo udržateľného rozvoja slabne, Síkela vysvetlil, že bez súkromného kapitálu by mnohé ciele nebolo možné dosiahnuť.

Pred zákonodarcami sa zaviazal zachovať desaťpercentný cieľ EÚ v oblasti výdavkov na pomoc na vzdelávanie a preskúmať možnosti odpustenia dlhov pre partnerov z tretích krajín až do rokovaní o tejto otázke s podobne zmýšľajúcimi darcovskými krajinami. Viacerí poslanci Európskeho parlamentu nastolili otázku využívania rozvojovej politiky EÚ na riešenie migrácie vrátane viazania podmienok na poskytovanie pomoci spojenú s návratmi nelegálnych migrantov. Síkela im odkázal, že sa bude snažiť uplatňovať komplexný prístup, ktorý rešpektuje hodnoty EÚ. Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov postupne zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie Ursule von der Leyenovej a oficiálne ich zverejní.