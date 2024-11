Európska komisia poslala Orbánovej vláde výzvu: Zaplatiť musí mastnú pokutu!

(Zdroj: SITA/Kenzo Tribouillard, Pool via A)

BUDAPEŠŤ - Európska komisia poslala v pondelok vláde premiéra Viktora Orbána výzvu na zaplatenie pokuty vo výške 93 miliónov eur za to, že Maďarsko do 31. októbra 2024 neuhradilo pokutu v hodnote 200 miliónov eur. Okrem toho má k prvej pokute platiť milión eur za každý deň omeškania. Pre server hvg.hu/eurologus to uviedol hovorca EK Balázs Ujvári.