Veľká vec Viktora Orbána: Hostí najväčšiu diplomatickú udalosť svojho 18-ročného vládnutia

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Marek Lukáč)

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán organizuje vo štvrtok a v piatok v Budapešti najväčšie diplomatické podujatie svojho doterajšieho celkovo 18-ročného vládnutia. Kým vo štvrtok sa uskutoční summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), v piatok sa bude konať neformálny summit EÚ. Upozornil na to server 444.hu, informuje spravodajca Budapešti.

Na rokovanie EPC pricestujú hlavy štátov a predsedovia vlád 47 krajín Európy, z ktorých 26 lídrov členských krajín Európskej únie vrátane slovenského premiéra Roberta Fica zostane v piatok na neformálny summit Únie. Maďarsko je v druhom polroku tohto roka predsedajúcou krajinou v Rade EÚ. Na summite EPC budú popri predstaviteľoch EÚ aj lídri takmer všetkých európskych krajín, spolu s britským premiérom Keirom Starmerom a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ale s veľkou pravdepodobnosťou pricestuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Do Budapešti nepozvali len bieloruského a ruského prezidenta.

archívne video

Začalo sa rokovanie lídrov Slovenska, Srbska a Maďarska, témou je nelegálna migrácia (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

EPC je medzivládna platforma

EPC je medzivládna platforma pre politickú a strategickú diskusiu o budúcnosti Európy, ktorej vznik inicioval v roku 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Tento summit sa koná každých šesť mesiacov, na jar v krajine mimo EÚ a na jeseň v krajine Únie. Budapešť bude piatym miestom podujatia. Server 444.hu poznamenáva, že Orbánova júlová "mierová misia", počas ktorej bez konzultácie s EÚ vycestoval okrem iných aj za ruským prezidentom Vladimirom Putinom, spôsobila, že viacerí politici EÚ avizovali bojkot stretnutí organizovaných maďarským predsedníctvom. Zdá sa, že do Budapešti neprídu nanajvýš lídri niektorých pobaltských krajín. Drvivá väčšina z nich pri rozhodovaní o účasti v Budapešti bez problémov zamenila svoje výhrady voči Orbánovej politike za politický pragmatizmus, píše server.

Európski politici budú mať v maďarskej metropole možnosť prvýkrát diskutovať o tom, ako reagovať na návrat Donalda Trumpa do funkcie prezidenta Spojených štátov. Trumpovo víťazstvo prišlo vhod Orbánovi, ktorý už mesiace otvorene viedol kampaň v prospech tohto republikánskeho politika. Pozícia maďarského premiéra, ktorý má s Trumpom "najlepší osobný vzťah", sa tak posilnila. Dočasne sa určite môže vymaniť z izolácie, do ktorej ho v posledných rokoch priviedla jeho proruská politika, píše 444.hu.

Medzi zasadnutiami sa budú konať aj bilaterálne stretnutia

Toto sú najdôležitejšie výhody summitov ECP, pretože poskytujú príležitosť na rokovania, ktoré by boli inde nepredstaviteľné. Môže ísť napríklad o stretnutie azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom. Za pozornosť bude stáť aj tretia kaukazská krajina na summite ECP, ktorou je Gruzínsko, kde sa 28. októbra konali parlamentné voľby. Tie vyhrala proruská vládnuca strana Gruzínsky sen. Objavili sa však pochybnosti o čistote volieb a EÚ stále nedokázala v tejto veci zaujať spoločnú pozíciu. Orbán vládnucej strane zablahoželal ešte pred sčítaním hlasov a o dva dni neskôr odcestoval do Tbilisi. Do Budapešti pricestuje aj gruzínsky premiér Irakli Kobachidze, čo môže spôsobiť rozruch medzi viacerými lídrami Únie.