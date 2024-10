Extrémne tesné prieskumy: Harrisová potrebuje na víťazstvo Pensylvániu, Trump nie

(Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

"Trump môže vyhrať bez Pensylvánie, ale Harrisová nie. Potrebuje Pensylvániu aj Michigan, jej cesta sa pravdepodobne príliš nelíši od toho, aké by to bolo v prípade Bidena. Keď ešte viedol kampaň, tak jeho najjasnejšou cestou k zisku 270 voliteľov bolo obnoviť takzvaný modrý múr zahŕňajúci Pensylvániu, Michigan a Wisconsin," uviedol Coleman. Prezident Joe Biden v júli po vlne kritiky po zlom výkone v debate s Trumpom ukončil svoju kampaň a podporil Harrisovú.

V amerických prezidentských voľbách občania v každom z 50 štátov volia takzvaných voliteľov, ktorých je spolu 538. Na víťazstvo prezidentského kandidáta je potrebné získať ich nadpolovičnú väčšinu - teda 270 hlasov v zbore voliteľov. Pozornosť sa vzhľadom na volebnú matematiku upiera hlavne na sedem swing states, čiže kolísavých štátov, ktorými sú tentoraz Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severná Karolína, Pensylvánia a Wisconsin.

Prakticky vyrovnané šance

Prieskumy sú necelé dva týždne pred volebným dňom extrémne tesné, pričom v Pensylvánii Trumpa a Harrisovú podľa niektorých delí jediný bod, čo značí prakticky vyrovnané šance. Trump si však podľa odhadov v posledných mesiacoch polepšil. Podľa Colemana kampani Harrisovej uškodilo, že nemala druhú debatu s Trumpom. "Jedným z dôvodov, prečo sa Harrisovej nedarí tak dobre ako predtým, je to, že nie je žiadna veľká záverečná udalosť tejto kampane, ako napríklad druhá debata. Harrisová odviedla v debate s Trumpom dobrú prácu," uviedol Coleman s tým, že Trumpa moderátori v debate "nechali hovoriť naozaj divné veci" a "ľuďom to pripomenulo, prečo proti nemu hlasovali". Trump v rozprave napríklad o haitských migrantoch nepravdivo vyhlásil, že v ohijskom meste Springfield miestnym obyvateľom kradnú mačky a psy, ktorých pojedajú. "Jedna z vecí, ktorú sme videli v posledných niekoľkých rokoch, je, že keď je Trump mimo žiary reflektorov, ako je to teraz, jeho podpora má tendenciu stúpať, pretože nie je ľuďom na očiach," domnieva sa Coleman.

Víťaz zrejme nebude známy hneď o volebnej noci

Podľa neho víťaz prezidentských volieb zrejme nebude známy hneď o volebnej noci, rovnako ako víťazná strana vo voľbách do Snemovne reprezentantov. Jasno by naopak mohlo byť ohľadom toho, či republikáni získajú Senát. "Za predpokladu, že demokrati republikánom nepreberú žiadne kreslo, bude republikánom stačiť získať Montanu alebo Ohio, aby Senát ovládli," tvrdí Coleman.

Ako indícia k výsledkom prezidentských volieb však podľa Colemana môže poslúžiť sčítanie v určitých okresoch. Napríklad v okolí floridskej Tampy, kam sa presťahovala rada ľudí z amerického stredozápadu, by dobré výsledky demokratov mohli podľa Colemana predznamenať úspech Harrisovej v Michigane a Wisconsine. Florida hlasy v uplynulých voľbách sčítala rýchlo. Ďalší výrazný pokles republikánskej podpory v tradične republikánskom okrese Hamilton v Indiane by tiež mohol hovoriť v prospech Harrisovej.

Politológ očakáva nižšiu účasť

Účasť Coleman očakáva výrazne nižšiu ako v roku 2020. Odradiť od volieb by napríklad niektorých mladých voličov a zástupcov arabskej menšiny podľa Colemana mohol prístup oboch kandidátov k izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy. V tejto súvislosti politológ spomína Michigan, kde arabská menšina tvorí dve percentá populácie, čo je najviac zo všetkých štátov v USA. Republikáni v posledných mesiacoch tamojších arabských Američanov podľa Colemana aktívne odrádzajú od hlasovania pre Harrisovú a rozposielajú letáky, v ktorých tvrdia, že Harrisová je príliš proizraelská. "Naozaj som si myslel, že touto dobou budem schopný označiť Harrisovú za favoritku v Michigane, ale nestalo sa tak, a je to preto, že prieskumy sú stále tesné," uviedol Coleman. Či sa michiganskí Arabi rozhodnú ísť k voľbám, tak môže podľa neho zohrať významnú úlohu.

Naopak v otázke Ukrajiny sú demokrati podľa Colemana zjednotení, zatiaľ čo niektorých "tradičných republikánov" môže dráždiť postoj Trumpovho viceprezidentského kandidáta J.D. Vance, ktorý je hlasným kritikom americkej vojenskej pomoci Ukrajine a vo februári 2022 napríklad povedal, že mu je vcelku jedno, čo sa s Ukrajinou stane.

Podpora celebrít

Na otázku, či môže demokratom pomôcť podpora speváčky Taylor Swiftovej, Coleman odpovedal, že im to po ukončení Bidenovej kampane mohlo dať "nový zápal" pre vec. Tiež pripomenul, že podpora celebrít nie je v prezidentských voľbách ničím novým. "Jedným z dôvodov, prečo John F. Kennedy dokázal tetsne vyhrať voľby v roku 1960, bolo to, že mu Frank Sinatra skladal piesne," poznamenal Coleman.

Prieskumy mienky pred prezidentskými voľbami v roku 2016 aj v roku 2020 ale podcenili, akú veľkú podporu Trump napokon mal, hoci minulé voľby republikán prehral. Je tak otázne, do akej miery budú tentoraz presnejšie. Coleman v tejto súvislosti spomenul, že by Trumpovu podporu tentoraz nemuseli toľko podceniť, aj keďže sa mnoho republikánov podporujúcich Trumpa už k svojim preferenciám hrdo hlási, namiesto toho, aby ich pred tazateľmi skrývala. Ako zaujímavosť Coleman tiež spomenul, že napríklad denník The New York Times (NYT), začal do prieskumov zahŕňať aj respondentov, ktorí neodpovedali na všetky otázky, ale uviedli, že podporia Trumpa. Podceniť by odhady naopak podľa Colemana mohli Harrisovú, keďže by sa niektorí demokrati mohli domnievať, že prieskumy straní Trumpovi, takže sa do nich nezapojí, hoci svoj hlas dajú demokratke.