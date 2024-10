Biden našiel riešenie? Myslí si, že je možné zastaviť súperenie medzi Izraelom a Iránom

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

BERLÍN - Americký prezident Joe Biden považuje za možné dohodnúť sa s Izraelom a Iránom takým spôsobom, ktorý by mohol na určitý čas ukončiť ich konflikt na Blízkom východe. Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), Biden v piatok v rozhovore s novinármi na záver svojej návštevy v Berlíne tiež vyhlásil, že vie, ako a kedy Izrael zareaguje na nedávne raketové útoky z Iránu. Ďalšie podrobnosti však Biden odmietol poskytnúť.