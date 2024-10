Austrália chráni viac oceánu ako ktorákoľvek iná krajina! Podpísala rozšírenie subantarktickej morskej rezervácie

(Zdroj: Getty Images)

Morská rezervácia Heardovho ostrova a McDonaldových ostrovov sa zväčší na štvornásobok, čo predstavuje nárast o takmer 310.000 štvorcových kilometrov alebo o plochu väčšiu ako Taliansko, uviedla austrálska ministerka životného prostredia Tanya Pliberseková. Podľa nej sa v tejto oblasti nachádzajú ľadovce, mokrade, jediné aktívne sopky v Austrálii a významné populácie tučniakov, tuleňov a albatrosov.

52 percent austrálskych oceánov je teraz pod ochranou

"Som hrdá na to, že Austrália v súčasnosti chráni viac oceánu ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Nie je to len obrovské environmentálne víťazstvo pre Austráliu, je to obrovské environmentálne víťazstvo pre celý svet," uviedla Pliberseková vo vyhlásení. Podľa nej je na Zemi len málo miest, ktoré by sa dali označiť za skutočne nedotknutú divočinu. "Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy sú takýmito miestami. Prírode sa tam darí aj bez nás, človek do nej zasahuje len minimálne," uviedla ministerka. Táto oblasť sa nachádza približne 4000 kilometrov juhozápadne od hlavnej austrálskej pevniny.

Rozšírenie rezervácie znamená, že 52 percent austrálskych oceánov je teraz pod ochranou štátu, čím sa prekonal cieľ 30 percent, ktorý Austrália podpísala v rámci Dohovoru OSN o biodiverzite v roku 2022, dodala Pliberseková. "Toto je jedinečná a výnimočná časť našej planéty. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ju ochránili," zakončila šéfka austrálskeho envirorezortu.