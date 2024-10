Študent sa vyhrážal vystrieľaním triedy: Hrozia mu štyri roky väzenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Oznámenie o podozrivom správaní 18-ročného študenta jednej zo škôl v Prahe 8 prijala polícia v uplynulých dňoch. Podľa polície sa spolužiakom vyhrážal, že vystrieľa triedu a nenávisť tiež vyslovene adresoval niektorým z nich. Svoju agresívnu rétoriku voči spolužiakom a spoločnosti podporil slovami, že si chce zaobstarať zbrojný preukaz, uviedla polícia.

"Kriminalisti tiež zistili, že opakovane pred svojimi spolužiakmi vyjadroval kladný vzťah k streľbe na Filozofickej fakulte, slovne súhlasil so spáchaním tohto činu a údajne vyhlasoval, že by to urobil rovnako," povedal Jan Daněk z tlačového oddelenia pražskej polície. Kriminalisti študenta zadržali v mieste bydliska a začali ho trestné stíhať. Je podozrivý zo spáchania trestných činov nebezpečného vyhrážania sa a schvaľovania trestného činu. Podnet polície na vzatie do väzby súd neakceptoval a mladík je stíhaný na slobode. V prípade preukázania viny mu hrozí až štvorročný trest väzenia.