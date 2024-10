Hrozba novej mutácie koronavírusu: Môže nám zničiť Vianoce! Nakazí sa celý svet

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Svet čelí rýchlo sa šíriacej variante covidu-19 s názvom XEC, ktorá bola prvýkrát identifikovaná pred niekoľkými mesiacmi v Nemecku. Odvtedy sa už zaznamenali prípady v 15 krajinách, pričom odborníci varujú, že by sa mohla do Vianoc rozšíriť globálne. Tento scenár by mohol počas blížiacich sa sviatkov spôsobiť nepríjemné komplikácie.