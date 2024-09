Po povodniach prichádzajú ďalšie problémy: Šírenie nebezpečnej choroby! Prvé príznaky, TOTO sú riziká nákazy

(Zdroj: Thinkstock, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA – Počasie nám konečne dalo vydýchnuť. Vyzerá to tak, že to najhoršie máme nateraz za sebou. S následkami, ktoré so sebou priniesli vytrvalé dažde a následné záplavy sa však budeme vyrovnávať ešte nejaký čas. Nejde pritom iba o naprávanie materiálnych škôd, ktoré napáchali. Vážne dopady môžu mať totiž aj na naše zdravie. Skloňuje sa niekoľko nebezpečných a dokonca život ohrozujúcich ochorení, ktoré môžu teraz prepuknúť.

Hladina Dunaja v Bratislave v utorok ráno, zaplavené sú viaceré časti (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V susednej Českej republike už varovali pred leptospirózov, ktorá môže viesť až k zlyhaniu pečene a obličiek a spôsobiť smrť. Český rezort zdravotníctva pripomenul, že po povodniach v rokoch 1997 a 2002 sa chorobnosť zvýšila troj až päťnásobne. Pred týmto nebezpečným ochorením varujú v súvislosti s povodňami aj naši hygienici. „Leptospiróza je akútna horúčkovitá choroba, ktorá môže postihovať centrálny nervový systém, obličky, v ťažších prípadoch i obehový systém,“ uvádza sa na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Pôvodcom nákazy sú rôzne druhy leptospír – baktérie vyskytujúce sa najmä u hlodavcov (potkany, myši, hraboše), ale aj domácich zvierat, najmä ošípaných a psov. Infikované zvieratá vylučujú leptospíry močom. K prenosu potom dochádza najčastejšie povrchovou vodou, prípadne vlhkou pôdou kontaminovanou močom infikovaných zvierat. „K infekcii dochádza často pri kúpaní, rybolove, poľnohospodárskych prácach, najmä v močaristých terénoch, v oblastiach postihnutých povodňami a podobne,“ uviedli hygienici. Inkubačná doba je 1 – 19 dní, najčastejšie 10 dní. Hygienici ako prevenciu odporúčajú použitie vhodných pracovných prostriedkov, pitie vody len zo známych zdrojov, nosenie vhodnej obuvi, deratizácia kanalizácií, čistenie odpadových vôd, ochrana potrebná pred kontamináciou močom hlodavcov.

Situácia medzi Devínom a Devínskom Novou Vsou (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Leptospiróza však nie je jediné ochorenie, k šíreniu ktorého môžu povodne prispieť. Riziko tiež stúplo pri ochorení zvanom Bacilárna dyzentéria. „Je to ochorenie charakterizované častými hnačkovými stolicami s prímesou hlienu, prípadne čerstvej krvi, s bolestivým nutkaním na stolicu. Pôvodcom ochorenia sú baktérie (šigely). Prenáša sa vodou kontaminovanou ľudskými výkalmi zo žúmp. Chorobu sprevádzajú bolestivé hnačky s prímesou krvi,“ uviedol Úrad verejného zdravotníctva. Pôvodcom nákazy je baktéria s názvom šigela. Inkubačný čas je 1 – 7 dní, najčastejšie 2 - 3 dni. Prenášaať sa môže fekálno-orálne, najčastejšie priamym kontaktom s chorým alebo kontaminovanými potravinami, ako je voda či mlieko. „Prevencia je dodržiavanie hygienických zásad, umývanie rúk, zabezpečenie zdravotne neškodnej pitnej vody a potravín, neškodná likvidácia odpadu a odpadových vôd,“ odporučili hygienici.

(Zdroj: Getty Images)

Zvýšené je tiež riziko vírusovej hepatitítdy typu A. V typických prípadoch sa choroba prejaví únavou, nechutenstvom, napínaním na zvracanie, zvýšenou teplotou, bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom, tmavým močom, svetlou stolicou a žltým sfarbením očných bielok a kože. Choroba sa prenáša alimentárnou cestou. Pôvodcom nákazy je vírus. Pôvodca choroby – vírus – sa z pečene infikovaného človeka dostáva do čreva a stolicou sa vylučuje do vonkajšieho prostredia. Znečistenými rukami, vodou, príp. potravinami sa dostáva do úst vnímavého človeka, je prehltnutý a z črevného traktu preniká do pečene a poškodzuje ju. Inkubačný čas je 14 – 50 dní, najčastejšie okolo 25 dní. Choroba prebieha síce väčšinou ľahko a trvá priemerne 2 – 5 týždňov, u dospelých máva ťažší priebeh. Úmrtnosť je nízka, no s vekom mierne stúpa. Najdôležitejším preventívnym opatrením proti žltačke je dodržiavať zásady osobnej hygieny, najmä umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom, ďalej používať zdravotne vyhovujúcu pitnú vodu. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie. Najohrozenejšie sú osoby so zvýšeným rizikom nákazy: osoby prichádzajúce do styku s infikovanými, zdravotnícki pracovníci, zamestnanci kanalizácií, odpadového hospodárstva a záchranárskych prác. Hygienici preto odporúčajú najmä týmto skupinám očkovanie.

(Zdroj: Getty Images)

Ďalšou chorobou je tularémia. Prejavuje sa zdurením lymfatických uzlín alebo zápalom pľúc, prípadne hnačkami. Pôvodcom nákazy je baktéria Francisella tularensis a inkubačný čas je 1 – 10 dní, najčastejšie 3 – 6 dní. Pôvodcami sú choré jedince, najmú zajace a drobné hlodavce. Prenášať sa môže priamym kontaktom alebo prehltnutím kontaminovanej vody a potravín. Ako faktor prenosu sa uplatňujú kontaminované potraviny, voda a vzduch. Prevenciou je dodržiavanie hygieny pri manipulácii so živými aj uhynutými zvieratami, dodržiavanie zásad osobnej ochrany, zákaz používania vody z nezaistených zdrojov, používanie pracovných odevov.

(Zdroj: Getty Images)

Ako na poslednú upozorňujú hygienici na dobre známu salmonelózu. Jej priebeh sprevádzajú bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, hnačky a horúčka. Nebezpečné je rýchle odvodnenie organizmu. Nákaza môže prebiehať aj bezpríznakovo. Po prekonaní ochorenia môže vzniknúť na niekoľko týždňov nosičstvo. Pôvodcom nákazy je baktéria – salmonela. Inkubačný čas je 6 až 48 hodín. Rozširuje sa prehltnutím. „Faktory prenosu sú primárne suroviny z infikovaných zvierat alebo sekundárne infikované potraviny. K prenosu medzi ľuďmi dochádza iba pri hrubých nedostatkoch v osobnej hygiene,“ vysvetlili hygienici.

