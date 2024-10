Izrael útočil na školu v Pásme Gazy: Zomrelo deväť ľudí! Tvrdil, že tam bol Hamas

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Baz Ratner)

GAZA, TEL AVIV - Pri izraelskom údere na školu v centrálnej časti Pásma Gazy zomrelo deväť ľudí a ďalších 20 bolo zranených. Oznámila to dnes palestínska agentúra WAFA s tým, že v škole sa ukrývali ľudia vyhnaní bojmi z domovov. Izraelská armáda uviedla, že na školu zaútočila, pretože ju využívalo teroristické hnutie Hamas, píše server The Times of Izrael.