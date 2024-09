V Rakúsku sa v nedeľu ráno začali parlamentné voľby: Favoritom je krajne pravicová strana

(Zdroj: Getty Images)

Volebné miestnosti sa v krajine otvorili o 7.00 h SELČ a posledné by sa mali zavrieť o 19.00 h. Svoj hlas môže vo voľbách odovzdať takmer 6,4 milióna občanov.FPÖ vedená Herbertom Kicklom (55) v posledných predvolebných prieskumoch viedla s 27 percentami – pokiaľ by zvíťazila, išlo by v Rakúsku o historické víťazstvo krajnej pravice. Je však otázne, či by sa strane v prípade víťazstva podarilo získať partnerov na zostavenie vládnej koalície.Vládna ÖVP v prieskumoch zaostávala s 25 percentami. Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) by mala získať približne 21 percent hlasov.

Zelení, ktorí sú súčasťou vládnej koalície, sa v prieskumoch rovnako ako liberálna strana NEOS pohybovali na úrovni deviatich percent.Jednou z hlavných tém predvolebnej kampane bola migrácia. Líder FPÖ Kickl prisľúbil, že v prípade víťazstva a zloženia novej vlády v tejto oblasti tvrdo zasiahne a urýchli deportácie migrantov do ich domovských krajín, pripomína DPA.