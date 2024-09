Blanár v OSN rokoval o západnom Balkáne aj humanitárnej pomoci Ukrajine

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

NEW YORK - SR bude podporovať intenzívnejšiu spoluprácu so štátmi západného Balkánu s cieľom urýchliť ich európsku integráciu, o ktorú sa snažia už dve desaťročia. Povedal to slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár po tom, čo v pondelok rokoval v rámci Valného zhromaždenia OSN v New Yorku s ministrami z neformálneho zoskupenia Priatelia západného Balkánu.