Minister Blanár v nedeľu odcestoval do New Yorku: V USA má týždňový program

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) odcestoval v nedeľu do New Yorku, kde sa, rovnako ako prezident SR Peter Pellegrini, zúčastní 79. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN). Počas nasledujúceho týždňa má v USA naplánovaný aj ďalší pracovný program. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Okrem rokovaní v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN čaká ministra v pondelok (23. 9.) stretnutie Priateľov západného Balkánu k téme európskej integrácie, stretnutie ministrov zahraničných vecí G7+ k podpore energetického sektora Ukrajiny a neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie (FAC). Súčasťou jeho programu je aj stretnutie so zástupcami amerických židovských organizácií a pracovný obed Svetového ekonomického fóra (IGWEL).

archívne video

Juraj Blanár na Rade EÚ predstavil výsledky rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"Rovnako má minister počas nasledujúcich dní naplánované aj viaceré bilaterálne rokovania s rezortnými partnermi z Indonézie, Jordánska, Kuby, Libanonu a Uzbekistanu. Ale aj s predstaviteľmi krajín, kde slovenské ministerstvo zahraničia otvára nové zastupiteľské úrady, ako je Alžírsko či Filipíny," priblížil komunikačný odbor rezortu diplomacie.V utorok (24. 9.) sa minister zúčastní na programe Slovak Pro Summitu 2024, platformy založenej s cieľom posilnenia spolupráce odborníkov medzi oboma krajinami prostredníctvom Slovákov, ktorí sa presadili v americkom biznis sektore. Deň zavŕši, na pozvanie ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena, účasťou na Transatlantickej večeri.

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Stredajší (25. 9.) program bude pokračovať stretnutím s ministrami zahraničných vecí G20. Šéf slovenskej diplomacie tiež vystúpi na podujatí zameranom na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva v ozbrojených konfliktoch. Navštíviť by mal tiež slovenskú školu a kostol v New Yorku. Vo štvrtok (26. 9.) ho čaká zasadnutie Skupiny priateľov mediácie a neskôr rokovanie EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC).V závere týždňa sa minister stretne so slovenskou a českou komunitou v štáte Iowa. Navštívi tam Národné české a slovenské múzeum s knižnicou a zúčastní sa na odhalení orloja v zrenovovanej hodinovej veži pri príležitosti 50. výročia založenia múzea a knižnice.