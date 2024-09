Ak by voľby neboli všade regulárne, bol by to argument na odloženie, uviedol Pavel

Petr Pavel (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA - Keby nebolo možné zabezpečiť regulérnosť volieb vo všetkých miestach, potom by to bol asi dobrý argument pre ich odloženie, ak by sa k tomu našla právna cesta. Pred dnešnou večernou schôdzou vlády to novinárom povedal prezident Peter Pavol, ktorý sa zasadnutia kabinetu k povodňovej situácii zúčastňuje. Krajské a senátne voľby sa majú konať v piatok a sobotu.