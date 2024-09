Český prezident nechal vystaviť korunovačné klenoty: Zvažoval, či akciu nezrušiť

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Korunovačné klenoty je možné vyzdvihnúť len za prítomnosti siedmich držiteľov kľúčov. Sú nimi prezident, premiér, predsedovia oboch komôr parlamentu, pražský primátor, pražský arcibiskup a prepošt Metropolitnej kapituly u sv. Víta. Premiér Petr Fiala tentokrát medzi prítomnými chýbal, na mieste mal zástupcu. Počas dňa navštívil povodňami zasiahnutý Jeseník a na večer naplánoval mimoriadne rokovanie vlády.

archívne video

Petr Pavel na Pražskom hrade prijal slovenského prezidenta Petra Pellegriniho (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová/Jaroslav Novák)

Pavel potom na sociálnej sieti X napísal, že až do pondelka rána zvažoval, či dlho naplánovanú výstavu úplne nezruší. "Tisíce ľudí v republike majú aktuálne úplne iné starosti a riešia vážne, často existenčné problémy," napísal Pavel. Výstavu však podľa jeho slov nevníma ako akciu na rozptýlenie či zábavu, ale má preňho symbolický význam.

"České korunovačné klenoty sú storočia symbolom našej štátnosti a spolupatričnosti a verím, že práve spolupatričnosť a ochota pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, je cestou, ako sa čo najrýchlejšie vyrovnať aj s touto mimoriadnou situáciou," dodal český prezident.

Dnes jsem spolu s dalšími šesti klíčníky odemkl Korunní komoru a nechal vystavit české korunovační klenoty. Až do dnešního rána jsem přitom intenzivně zvažoval, zda dlouhodobě naplánovanou výstavu úplně nezrušit. Tisíce lidí v republice mají aktuálně úplně jiné starosti a řeší… pic.twitter.com/HMbJpYWHov — Petr Pavel (@prezidentpavel) September 16, 2024

Klenoty sa budú vystavovať každoročne

Pražský arcibiskup Jan Graubner na mieste predniesol modlitbu za všetkých, ktorých povodne zasiahli. Naposledy boli české korunovačné klenoty vystavené vlani. Prezident Petr Pavel rozhodol, že klenoty sa budú pri príležitosti sviatku svätého Václava, ktorý je 28. septembra, vystavovať každoročne. O výstavu majú ľudia vždy veľký záujem, hodiny čakajú, kým sa dostanú na rad.

Tohtoročná výstava s podtitulom "Tajomná sila kameňov" sa zameria na drahokamy, ktorými sú klenoty ozdobené. Klenoty budú spolu so špeciálnou vitrínou s drahokamami vystavené vo Vladislavskej sále Starého kráľovského paláca do 30. septembra od 9.00 do 17.00 h.

Vzácne artefakty

Medzi vzácne artefakty patrí svätováclavská koruna, kráľovské jablko, kráľovské žezlo a korunovačné rúcho. Koruna, žezlo a jablko sú trvalo uložené v Korunnej komore Katedrály svätého Víta a rúcho je uchovávané v klimatizovanom depozitári v zbierkach Pražského hradu. Najvýznamnejšia z nich je koruna, ktorá má nevyčísliteľnú hodnotu.