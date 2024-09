Situácia je vážna! WHO z Pásma Gazy evakuovala takmer 100 pacientov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Moussa)

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že evakuovala takmer 100 pacientov z Pásma Gazy do Spojených arabských emirátov. WHO zároveň vyzvala na obnovenie pravidelných lekárskych prevozov z tejto palestínskej enklávy. Informuje agentúra Reuters.